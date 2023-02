Ny serie går i sømmene på Norges fotballandslag på 90-tallet

Det norske herrelandslaget i fotball hadde ikke kvalifisert seg til et stort mesterskap siden 1938, før Egil «Drillo» Olsen overtok som landslagssjef i 1990. Drillos ledelse førte Norge til to VM – i 1994 og 1998 – i løpet av fire år.

Den kommende TV 2-serien Våre beste menn vil gi et hittil ukjent innblikk i hva som skjedde i garderoben, på banen og i privatlivene til spillerne.

Erik Thorstvedt var keeper på «Drillos»-laget. Her er han i Oslo, 5. juni 1991, under landskampen mellom Norge og Italia. Foto: Morten Holm / NTB Scanpix

– Ting falt på plass

– Gleden ved plutselig å spille på et vinnerlag, var enorm, sier Erik Thorstvedt, keeperhelten fra storhetstiden.

– Jeg var vant til at vi tapte. Men så falt ting på plass. Kombinasjonen av gode spillere og en genial trener, sendte det norske landslaget til himmels – som en rakett. I denne serien kan du mimre tilbake, og få vite om alt som skjedde, også utenfor banen.

I tillegg til Thorstvedt, deler flere av datidens største landslagshelter sine historier: Ståle Solbakken, Henning Berg, Kjetil Rekdal, Erik «Myggen» Mykland, Jostein Flo, Tore André Flo, Rune Bratseth, Jan Åge Fjørtoft, Øyvind Leonhardsen, Frode Grodås, Stig Inge Bjørnebye, Jahn Ivar «Mini» Jakobsen, Lars Bohinen, Gunnar Halle, og – så klart – Egil «Drillo» Olsen.

LEGENDARISK KAMP: Jostein Flo og Egil «Drillo» Olsen etter VM-kampen i 1998 mot Brasil i Marseille i Frankrike, da Norge vant 2-1. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB Scanpix

– Dønn ærlig

TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen, mener at serien vil appellere til et yngre publikum, og ikke bare dem som så Norge slå Brasil under fotball-VM i 1998.

– I Våre beste menn skal vi virkelig bli kjent med spillerne og menneskene rundt landslaget på en helt ærlig måte – en måte som aldri er blitt vist på tv før, sier Haldorsen.

– Serien tar deg tilbake til historiene du trodde du kunne, men som nå fortelles av hovedpersonene selv – dønn ærlig. Dette er et program om ekte samhold, nye historier og en gjeng fotballspillere som ble rockestjerner nærmest over natta.

Våre beste menn har premiere på TV 2 Play og TV 2 Direkte søndag 26. februar.