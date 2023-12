Ny karrierevei: – Hvorfor ikke gå mot strømmen?

GLADGUTT: Christer Rødseth er stort sett alltid å se med et stort smil. Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

Christer Rødseth viser stadig nye sider av seg selv.

«God morgen Norge»-kokken har i år beveget seg vekk fra kokeplatene, og til parketten. Han overrasket stort i «Skal vi danse», og fikk mye skryt av dommerne i flere programmer, både for sitt smittende humør og showman-genet.

Nå skal han – nok en gang – utfordre seg på en helt ukjent arena.

Blir talkshow-vert

At han er en dyktig kokk, har det norske folk lenge visst. Han er kaptein for det norske juniorkokkelandslaget, restaurantgründer og kokebokforfatter.

Det er på grunn av den siste sysselen at han nå skal prøve seg i en ny karriereretning. I stedet for å ha en ordinær boksigneringsturné, reiser han på turné på en litt annen måte.

– Jeg skal gi ut en kokebok som handler om alt jeg elsker med Italia. Så hvorfor ikke lage et talkshow, hvor jeg lager italiensk mat, har gjester og har litt andre overraskelser. Det er nytt og gøy, og det blir et annet type sceneshow. Det er veldig populært med live-podkaster, så vi tenker det blir jævlig fett å slå sammen live-podkast-stemningen, med mat og gjester, sier Rødseth til TV 2, og fortsetter:

– Vi selger billetter til vårt første show som skal være på Vulkan i Oslo i mars. Hvis det er interesse for dette, og folk faktisk kjøper billetter, så reiser vi på turné til flere byer. Noen flere byer tar vi uansett, men vi får se hvor mange det blir.

PÅ FEST: Her er Christer Rødseth på «Skal vi danse» sin finalefest. Han fikk testet egne grenser ved å delta i det folkekjære programmet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Mot strømmen

Talkshow har lenge blitt beskrevet som et konsept med dalende popularitet. Nylig ble det kjent at «Harm og Hegseth»-talkshowet på VGTV ble skrotet, og TV 2 har for lengst sluttet med den programkategorien.

At Rødseth nå skal gå mot strømmen, bryr han seg ikke nevneverdig om.

– Hvorfor ikke gå mot strømmen? Det er gøy, det. Det blir litt annerledes enn et vanlig talkshow. Det handler jo også om å gjøre matlaging gøy, og vise frem gleden med det.

– Du har ikke erfaring med å være talkshow-vert. Stresser det deg?

– Nei, ingen har jo erfaring med å stå på en scene første gang man står på en scene, ler den evig positive 33-åringen, og presiserer:

– Jeg har jo vært konferansier før, så heldigvis har jeg gjort noe litt lignende. Uansett er det som Harald Rønneberg sier: «Det er begrenset hvor dritt det kan gå!»

KOLLEGER: Christer Rødseth syns det er en stor ære å få jobbe sammen med Wenche Andersen. Foto: TV 2

Erstatter ikke TV-jobben

Rødseth og Wenche Andersen (69) deler på jobben som «God morgen Norge»-kokk.

Han kan berolige TV-seerne og fortelle at talkshowprosjektet ikke går på bekostning av den stillingen.

– Å slutte med «God morgen Norge»? Er du gal? Nei, jeg elsker «God morgen Norge». Jeg vet jo heller ikke hvor mange show det blir, så jeg vet ikke hvor lang tid dette vil ta. Jeg trives uansett med å ha mye å gjøre, og er vant til å ha det travelt.

Han skal også fortsette med restaurantprosjektene, som det å være kjøkkensjef på Vaaghals og deleier på Code.

– Hvis dette blir en kjempesuksess, vil du prøve å få talkshow-konseptet på TV?

– Gjerne for meg! Haha. Jeg sier ikke nei.