Ny karriere for «Charter-Hilde»: – Kjempespennende

Vi ble først kjent med Hilde Skovdahl (54) i serien Charterfeber, hvor hun var med i hele åtte sesonger. Gjennom serien ble hun hele Norges Charter-Hilde.

Nå dukker 54-åringen opp som skuespiller i filmen «A Happy Day».

Vi kjenner Skovdahl best som en blid og sprudlende dame, med mye humor og sjarm. Gjennom rollen hennes får nok mange se en ny side av TV-profilen.



– Jeg spiller Birgit, som driver et asylmottak. En grå, sliten, middelaldrende og følelsesnummen kvinne.



Filmen handler om tre unge flyktninger som befinner seg på et isolert asylmottak i Nord-Norge, i påvente om å bli sendt hjem dagen de fyller 18 år.

– Tilfredsstillende å bli spurt om å gjøre noe alvorlig

Skovdahl forteller ar hun ble oppringt av et castingbyrå som ønsket at hun skulle prøvespille for filmen.

Til tross for at Charterfeber-profilen ikke la noe håp i at hun skulle få rollen, fikk hun en telefon om at hun var ønsket til rollen.

– Jeg ble jublende glad! Det beste av alt, en seriøs film og en rolle jeg kjente meg igjen i, da jeg selv har jobbet i mottak.

– Det er enormt tilfredsstillende å bli spurt om å gjøre noe alvorlig. Få lov å vise sine andre sider også.

TV-profilen legger ikke skjul på at det tider var vanskelig å spille den tungsinnede kvinnen.

– Det var veldig spesielt å spille en så grå kvinne, total blottet for latter og livsglede. Til og med hennes kroppsspråk var så dempet at jeg fikk litt fnatt til tider, forteller hun.



Charterfeber ble en redning

I 2004 ble Skovdahl innblandet i en alvorlig bilulykke. Hun endte en periode i rullestol, ble operert mange ganger og måtte bruke krykker i flere år.

– Charterfeber ble en redning for meg etter ulykken. Jeg var utsultet på glede og galskap.



Etter åtte sesonger på skjermen i den populære serien, takket Skovdahl for seg.

– Jeg valgte selv å takke nei, da konseptet forandret seg. Charter-Hilde er jo bare en liten bit av den jeg er. Dessuten åpnet det mange dører for meg, som gjorde at jeg startet for meg selv.

Gitt mersmak

Til tross for at Skovdahl har gått ett år på folkehøyskole med musikk og teater, er skuespill en nokså ny plattform for 54-åringen.

– Utover det har jeg aldri drevet med skuespill, men det er absolutt noe jeg vil gjøre mer av.

– Her får jeg endelig få bruk for alle mine følelser og mine innlevelser. Jeg må jo ærlig innrømme jeg er en Drama-queen, og elsker utfordringer.



Etter Charterfeber-suksessen har Skovdahl også utdannet seg til coach, jobbet i radio og gitt ut flere bøker. Selv om hun har flere baller i luften, gjør hun alltid plass for lek og moro.

– Det er alltid plass for å ha det gøy og kjenne på livsgleden hver dag. Bade og leke er like viktig som vitaminer.