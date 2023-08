Ny jobb etter fødselen – takket ja i ammetåka

PROGRAMLEDER: Emilie Nicolas teamer opp med Ylvis-brødrene, da hun skal være programleder for det nye TV 2-programmet «Ylvis mot Ylvis». Foto: Ole Ebbesen/TV 2

BERGEN/GRIEGHALLEN (TV 2): Med en nyfødt på armen har Emilie Nicolas (35) kombinert familielivet med to barn og ny jobb.

Tidligere i år avslørte artist Emilie Nicolas (35) at hun og kjæresten Herbert Nordrum (36) hadde blitt tobarnsforeldre.

Det var i podcasten til Harald Eia og Nils Brenna, «Big 5 med Nils og Harald», at hun avslørte familieforøkelsen.

Fra før har paret en datter.



På TV 2s høstlansering i Bergen torsdag delte hun om den nye tilværelsen som tobarnsmor.

– Var en slags ammetåke

Under høstlanseringen i Grieghallen ble det kjent at Nicolas skal debuterer som programleder i Bård (41) og Vegard (44) Ylvisåker sitt nye show, «Ylvis mot Ylvis». Den sjansen kunne hun ikke la gå.

TRIO: Bård og Vegard Ylvisåker gleder seg til å ha med Emilie Nicolas på humorlaget. Foto: Ole Ebbesen/TV 2

– Jeg sa ja med en gang. Jeg hadde født for to uker siden når Bård ringte og spurte om jeg hadde lyst til å være med som programleder. Så sa jeg: «Ja, det har jeg veldig lyst til». Det tok ikke noe betenkningstid.

Da hun takket ja til å bli med på satsningen, kun to uker etter fødsel, ser hun ikke bort ifra at ammetåka kan ha spilt inn på avgjørelsen.

– Jeg tror kanskje det var en slags ammetåke, sier hun og ler.

– Men jeg er veldig glad i å si ja. Også er jeg veldig glad i Bård og Vegard. Jeg synes de er noen av de morsomste vi har her til lands. Og de er veldig, veldig musikalske og flinke. Det er en duo som det er veldig hyggelig å være en del av.

TALENTFULL: I tillegg til å være artist, gjorde hun også stor suksess som skuespiller i TVNorge-serien «Hvite gutter». Nå venter programlederdebuten på TV 2. Foto: Gitte Johannessen

Kombinerer bleieskift og jobbmøter

Et nytt program fører med seg mye planlegging. Tross en nyfødt baby på armen har ikke det hindret Nicolas i å være med i prosessen.

– Nei, altså... Den yngste datteren min har vært med siden hun var to måneder på forskjellige møter, og det går foreløpig veldig greit. Hun er et sånt barn nummer to som bare ligger å stirrer opp i taket. Så da er det ganske enkelt, sier hun flirer.

Og når pliktene har kalt, har ikke arbeidet stoppet 35-åringen.

– Jeg har jo skiftet bleier og ammet mens jeg har snakket om ting som skal skje i programmet. Det er jo litt vanskelig selvfølgelig, men foreløpig går det greit.

Fristet til gjentakelse?

I 2022, da Nicolas gikk gravid med deres andre barn, uttalte hun til Dagbladet under P3 Gull at spedbarnsperioden ikke fristet til gjentakelse.

Selv om deres andre barn kom noe brått på paret, sier hun til TV 2 at hun er glad for at hun og Nordrum nå er tobarnsforeldre.

– Første barn satte standarden der, med litt sånn: «Okey, wow! Er det det sånn det er?» Så kom det nok litt brått på med barn nummer to. Men jeg er veldig glad vi fikk en til, uten at vi var klar over det, forteller hun.

Om det blir familieforøkelse gjenstår å se.

– Jeg er veldig glad i de jeg har, men jeg håper det blir med de to. Men man vet aldri, sier hun.

GLAD: Emilie Nicolas er glad for at hun og kjæresten Herbert Nordrum har blitt tobarnsforeldre – selv om det kom noe brått på. Her fra da hun gjestet Skavlan i 2019. Foto: PILLAN THELAUS

Vil ikke være kjedelig

Da humorprogrammet ble annonsert under TV 2s høstlansering beskrev Nicolas seg selv som en veldig dårlig programleder.

– Faretruende dårlig. Jeg tenker at jeg sakte, men sikkert, blir bedre, sa hun.

– Hun liker ikke å være programleder. Men vi har noen måneder igjen, fulgte Bård Ylvisåker opp.

Da hun ble spurt om å teame opp med Ylvis-brødrene var nemlig hennes første tanke at hun hadde mer lyst til å være med som gjest.

– Programleder er ofte den litt sobre personen i midten, og det er jeg ikke kjent for. Det kommer ikke så naturlig for meg. Jeg liker å fjase og tøyse.

Utsiktene ser derimot lovende ut, da Nicolas mener hun og duoen har knekt programleder-koden.

– Jeg tror, med disse gutta, at vi har funnet en fin måte å være programleder som tillater at man ikke er kjedelig. Jeg tror kanskje at jeg tenker det å være programleder er å være en kjedelig type – men det stemmer ikke, konstanterer hun.