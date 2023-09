Ny informasjon om skaden – dette gikk galt

Fritz Aanes (45) fikk bare to danser etter å ha fått påvist et tretthetsbrudd i benet. Ifølge kiropraktor Daniel Vestøl hos Dr. Dropin, er det ikke tilfeldig at denne skaden dukket opp hos akkurat Aanes.

Bryter-profilen Fritz Aanes (45) måtte trekke seg fra parketten i «Skal vi danse» lørdag, på grunn av tretthetsbrudd.

Lørdag kveld kom nyheten om at Aanes hadde danset sin siste dans i årets «Skal vi danse»-sesong.

– Jeg har et tretthetsbrudd oppå vristen på benet, så det har kommet gradvis. Jeg trodde ikke at det skulle være så alvorlig, men det har bare sneket seg mer og mer på, sa Fritz til TV 2 etter programmet var ferdig lørdag kveld.

SISTE DANSE: Det ble bare to opptredener på Fritz Aanes og dansepartner Vyara Klisurska i årets «Skal vi danse». Foto: Lage Ask / TV2

Krykker

Som følge av bruddet må bryteren belage seg på å gå på krykker i minst én måned, og det vil sannsynligvis ta tre måneder før han er helt god igjen.

Tilbakemeldingene fra menneskene rundt ham har ikke vært annet enn fine.

– Folk har sett mer underholdningsverdi i det at jeg er med i «Skal vi danse» – fremfor danseferdigheter. Det er jo klart at ikke alle så for seg å se Fritz Aanes på et dansegulv, og det hadde jeg kanskje ikke gjort selv heller, sa han.

Tretthetsbrudd

Daniel Vestøl er kiropraktor og internasjonal instruktør i kiropraktikk for idrettsutøvere. Han forteller at et tretthetsbrudd oppstår som følge av en overbelastning. Tretthetsbrudd forekommer oftest i leggen eller foten.

Et slikt brudd oppstår vanligvis av en gjentakende belastning som overskrider benets evne til å reparere seg selv, ifølge Vestøl.

KIROPRAKTOR: Daniel Vestøl er internasjonal instruktør kiropraktikk for idrettsutøvere. Foto: Dr.Dropin

Harde sko på hard parkett ble for voldsomt for Fritz Aanes som opplevde at belastningen ble større enn det kroppen kunne takle.

– Det er veldig vanlig i dans at et tretthetsbrudd kan oppstå. Spesielt hvis man øker belastningen veldig fort. Vanligst rekonvalesenstid er seks til åtte uker for stressbrudd i foten. Indikatoren for å kunne belaste er smertefri belastning. Så 30-50 prosent av vanlig aktivitet før skaden. Så 10 prosent maks økning per uke, sier Daniel Vestøl til TV 2.

Akutt for Aanes



Skaden skyldes overbelastning fordi det ikke har vært tid for ny beindannelse og at han ikke har klart å restituere beinet.

TRAKK SEG: Fritz Aanes måtte trekke seg etter skade, her sammen med dansepartner Vyara Klisurska. i tredje runde av «Skal vi danse». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Skaden har bygget seg over tid. Nå må den tidligere bryteren stålsette seg for nærmere tre måneder med hvile – avhengig av alvorlighetsgraden.

– Fritz er tung og har mye «power» når han skal hoppe og akselerere, så vil han ha mye mer kraft ned og dytt ned i bakken, og da kan det bli problemer, avslutter Vestøl til TV 2.

Det har ikke lykkes TV 2 å få kontakt med Fritz Aanes denne uken.

