Ny frier trakk seg fra «Jakten på kjærligheten» – slik går det i dag

Høstens «Jakten på kjærligheten» er for alvor i gang, og i disse dager har frierne flyttet hjem til sine respektive bønder, og er i ferd med å bli bedre kjent gjennom romantiske dater og gårdsarbeid.

Det er naturlig at det kan oppstå tvil og nøling under datingprosessen, og i forrige uke valgte en av frierne til bonden Thomas Steen (47) å reise hjem frivillig.

I mandagens episode tok en andre beiler i TV-programmet avgjørelsen om å trekke seg. Denne gangen var det June-Mari Sennerud-Huserbråten (31), frieren til bonden Martin Amundrød (36), som forlot gården i Nevlunghavn.

KLAFFET IKKE: Frier June-Mari Sennerud-Huserbråten tok avgjørelsen om å trekke seg fra «Jakten på kjærligheten» fordi det ikke føltes riktig for henne. Her avbildet med «Jakten»-bonden Martin Amundrød. Foto: Espen Solli / TV 2

June-Mari tok bonden til side, og forklarte ham at hun ikke ønsket å være med lenger.

– Det kan hende at jeg har tolket det feil, men du og May Jeanette har det veldig fint, og da tenker jeg at jeg ikke har lyst til å være en form for statist i videre prosess. Men at dere skal få rom for å utforske det og finne ut av det, sier hun blant annet i programmet.

– Langt fra sjalusi

Til TV 2 begrunner June-Mari valget med at hun ikke følte at det var rett å fortsette reisen i «Jakten på kjærligheten».

– Under oppholdet er det hektisk og slitsomt. Det er utfordrende å utlevere seg såpass og å være med på alt som skjer, samt det å ikke vite hva som skjer og å leve et annet liv enn hva man pleier. Jeg kjente etter hvert at det ikke ble riktig for meg og mine verdier å bli der fordi jeg følte at Martin var mer interessert i de andre. Jeg tenker at det er helt lov, men da syntes jeg ikke at det var riktig at jeg skulle bli, forklarer hun.

Frieren understreker at det ikke handlet om sjalusi overfor de andre kvinnene, og at hun kun hadde vennskapelige følelser for bonden.

– Det var absolutt ingen følelser. Vi var i en bli kjent-fase. Det var som om jeg skulle ha sett Martin én gang før, og det var andre gang vi møttes. Det var bare veldig hyggelig å være i hans selskap. Han var en hyggelig mann. Jeg ønsket oppriktig at han skulle finne kjærligheten og håper virkelig at han har gjort det.

31-åringen har ikke angret i etterkant på at hun reiste hjem.

– Det var veldig riktig for meg da. Jeg er glad for at jeg klarte å stå i det i en slik hektisk situasjon, og at jeg klarte å ha kontakt med mine egne følelser og vite hva jeg ville.

Fortsetter kjærlighetsjakten

June-Mari ser tilbake på «Jakten på kjærligheten»-opplevelsen som noe positivt, og syntes det var både moro og rart å date foran TV-kameraene.

– Jeg hadde lyst til å utfordre meg selv og gjøre noe nytt og spennende – tørre å gjøre noe som kanskje ikke så mange andre tør å gjøre, sier hun.

PÅ LETING: Frier June-Mari Sennerud-Huserbråten sitter igjen med en god følelse etter «Jakten på kjærligheten». Hun håper fortsatt på å finne sin bedre halvdel. Foto: Privat

På spørsmål om hvordan det går med kjærlighetslivet etter innspillingen i sommer, er svaret som følgende:

– Jeg er fortsatt singel, og er fremdeles åpen for å finne noen.

– Helt greit

Når TV 2 tar kontakt med Martin, deler bonden at han ble noe forbauset da frieren trakk seg, men at han hadde forståelse for valget hennes.

– Jeg hadde ikke tenkt så veldig mye over hva som kunne komme til å skje, så jeg ble jo litt overrasket der og da. Men da vi pratet om det, så forsto jeg hva June-Mari mente. Det var for så vidt helt greit. Hun følte at det var riktig, så det var ikke noe å si på det, sier han, og legger til at han selv ikke hadde rukket å kjenne på noen romantisk kjemi opp mot exiten.

– Jeg var litt spent på hvordan de andre kom til å ta det, og om de også kom til å trekke seg, eller følte det slik som June-Mari hadde følt det. Men jeg hadde en god prat med alle de andre etterpå, og de skjønte greia. Det gikk veldig fint, fortsetter han.

