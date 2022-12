NRK trekker seg fra VG-lista

Det bekrefter NRK P3-sjef Camilla Bjørn til Medier24.

Hun beskriver samarbeidet med VG som suverent i vel 20 år, og at det er vemodig, men riktig strategisk å trekke seg.

VG-lista hadde comeback med gratiskonsert på Rådhusplassen i 2022, etter tre år med forskjellige koronaalternativer.

Det er de mest populære artistene som opptrer for et ungt publikum rundt omkring i Norge, og NRK P3-sjefen trekker frem at eventet, som sendes direkte, ikke treffer disse:

– Spesielt de som velger å se TV lineært blir eldre og eldre, og stadig færre, noe vi ikke kan se bort fra i vurderingen når vi prioriterer for de absolutt yngste målgruppene.

Bjørn sier til nettavisen at de har forsøkt å hente inn unge ved å satse mer på nett, men at direktesendingen kun har vokst noen få prosenter i NRK TV.

– Vi valgte derfor å prioritere serier og programmer som treffer yngre målgrupper bedre og over lengre perioder foran VG-lista.

Mandag ble det kjent at NRK åpner for sluttpakke for alle ansatte. Til sammen må 80-120 personer gå. Det skjer etter at NRK i oktober varslet nedbemanning som følge av at de kommer til å mangle 300 millioner kroner i 2023.