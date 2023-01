NRK-profil Vivi Næss er død

Familien og NRK bekrefter dødsfallet til Dagbladet.

Næss hadde en rekke stillinger i NRK, blant annet som humorsjef, og jobbet før det med radioprogrammer som «Humorcompagniet», «Reiseradioen» og «Nitimen».

I et intervju med VG, i forbindelse med at hun ble ansatt som humorsjef, svarte Næs følgende på spørsmålet om hvilke kvalifikasjoner en bør ha i stillingen:

– Det hjelper å se lyst på livet. Selv gleder jeg meg til å gå på jobben hver dag. Jeg tror jeg må ha verdens beste jobb. Også har jeg alltid ledd masse, det tror jeg nok også hjelper veldig i en jobb som denne.

Til Dagbladet sier familien at Næss var en som virkelig brant for yrket, og elsket jobben i NRK.

Radioprogramleder Finn Bjelke (63) sier til avisen at savnet etter Næss vil bli stort.

– Vivi var damen med det store hjertet og en klokkertro på det gode i alle mennesker.

Bjelke roser Næss videre for hennes arbeid i programmet «20 spørsmål», og forteller at hun var både språksikker, dannet og en god lytter.



– Jeg er glad for å kunne si at Vivi var den beste kollega jeg kunne hatt og aller viktigst: en god venn. Jeg vil savne samtalene våre, sier Bjelke.