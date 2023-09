NRK lager dokumentarserie om Nerdrum-familien

Øde Nerdrum tror at folks oppfatning om han kan endres.

NRK skal lage TV-serie om kunstnerfamilien Nerdrum, får God kveld Norge bekreftet.

Ett kamerateam skal følge familien på gården i Stavern gjennom ett år.

«Dette er et dokumentarprosjekt og følger virkeligheten slik den utspiller seg», uttaler Nan Kristin Myhre, som er kommunikasjonsansvarlig i NRK.



Dokumentarserien skal etter planen ha premiere høsten 2024.

– Enda sprøere enn meg

Øde Nerdrum (28) er allerede et kjent fjes for mange, etter å ha deltatt i Farmen kjendis i 2021.

At det norske folk skal bli kjent med resten av klanen, tror han kommer til å bli underholdende.

– For de er enda sprøere enn meg, egentlig, sier Nerdrum til God kveld Norge.



Vi vil også få et innblikk i miljøet rundt familien, som elevene til kunstneren Odd Nerdrum (79).

Å bli filmet i hverdagen beskriver ham 28-åringen som skiftende mellom gøy «og veldig forstyrrende».

Overrasket

Øde Nedrum er særlig overrasket over at moren hans, Turid Spildo (56), ville delta.

– Slik jeg har skjønt henne er hun ikke så opptatt av å søke oppmerksomhet, og spesielt ikke fra folk hun ikke kjenner.



– Tror du folk vil endre oppfatningen av deg etter å ha sett serien?



– Inntrykket mitt er at veldig mange mennesker har en idé om at jeg er en romantisk, bløt type som ikke er til stede i den virkelige verdenen. Men det tror jeg kanskje blir motbevist. Jeg er nok mer pragmatisk, forteller han.



Utelukker ikke date-innblikk

Kunstneren er forberedt på at måten han oppfatter seg selv, og hans interesseområder, kanskje ikke blir fokuset til kamera og regissør-teamet.

– Jeg er opptatt av å være arbeidsom. Min største frykt er å være «latsabb», men fordi det er min frykt er det nok det som kommer til å skje.

– Hvilke situasjoner får vi se deg i? Drar du for eksempel på date?

– Jeg håper ikke det, svarer Nedrum, og utdyper:

– Det hadde vært meget nervøst, men jeg er stygt redd for at det er et ønske.