NRK grep inn etter Ford-reklame med Tore Strømøy

STILTE OPP FOR FORD: Tore Strømøy medvirker i reklamestunt for selskapet. Foto: Skjermbilde fra YouTube

Tore Strømøy (63) ledet i en årrekke det populære NRK-programmet «Tore på sporet».

De siste årene har han laget samfunnskritiske dokumentarer, som «Gåten Agnes», i høst er han aktuell med serien «Bamsegutt» og radioprogrammet «Telefontimen med Tore» på P1+.

I 2013 sa han opp sin faste stilling i NRK Trøndelag, og har i ettertid jobbet for mediehuset som selvstendig næringsdrivende og tatt andre oppdrag på siden.

NRK krevde endring

I sommer dukket han opp i en video for Ford, hvor det reklameres for batterikapasiteten til selskapets elektriske modell, Mustang Mach-E.

Der spilles det på NRK-varemerket med tittelen: «Tore på «rekkevidesporet» Strømøy».

I tilhørende Ford-reklameartikler blir Strømøy konsekvent omtalt som «Tore på sporet». I tillegg blir det poengtert at han er en «folkekjær NRK-profil».

REAGERER: NRK krevde at Ford fjernet denne tittelen. Foto: Skjermbilde fra YouTube

God kveld Norge kontaktet NRK angående reklamen. Kort tid senere kom dette svaret:

«Takk for at du gjorde oss oppmerksomme på ordlyden i denne kampanjen. Vi har tatt direkte kontakt med Ford som lover å rette opp og fjerne både programtittel og ordspillet på programtittel så raskt som mulig».



Det uttaler programsjef i NRK Trøndelag, Kristian Karlsen, i en e-post.

– En misforståelse

Bilselskapets pressekontakt, Anne Sønsteby, beskriver situasjonen som en «misforståelse» mellom Ford og Tore Strømøy.

– Vi tok kontakt siden vi har sett i sosiale medier at han kjører en Mustang. Han syntes konseptet var kjempekult og tok utfordringen.



– Så Strømøy var klar over at konseptet innebar å spille på NRK-varemerket «Tore på sporet»?



Sønsteby svarer bekreftende på det, og legger til:

– Ingen av oss skjønte at det var en problemstilling – spesielt ikke siden Tore Strømøy er «Tore på Sporet» for de aller fleste, enten det er jobb eller privat. Noe jeg tror han selv vil bekrefte.



«FOLKEKJÆR NRK-PROFIL»: Ford fjernet alt som spilte på NRK-varemerket i disse artiklene etter det de omtaler som en ryddig dialog med NRK. Foto: Skjermbilde fra ford.no

Hun forklarer videre at de ikke trodde de gjorde noe feil, siden programmet ikke lenger sendes på TV.

Programmet gikk over 10 sesonger, den siste kom i 2020.

– Det er ikke noe program som heter «Tore på rekkeviddesporet». Men vi har selvsagt valgt å høre hva NRK sier, og utfører endringene som ble krevet så fort som mulig, sier Sønsteby.

– Aldri prøvd å utnytte varemerket



Tore Strømøy mener på sin side at dette er en ikke-sak.

– Jeg synes ikke det er en stor sak, fordi hele Norge kaller meg for «Tore på sporet». Jeg er så vant til å omtales slik. Tore på sporet er like mye meg som TV-programmet.



I BIL: Strømøy avbildet da han medvirket i Ford-stunt. Til høyre er et bilde fra hans kommende dokumentarserie. Foto: Skjermbilde fra Ford Norges YouTube-konto/Kjetil Nesgård, NRK

– Til og med av NRK blir jeg omtalt som «han Tore på sporet». Om Ford har gjort det og NRK mener det er feil, er det en sak mellom dem, sier Strømøy.



NRK svarer at de ville reagert på Ford-reklamen uavhengig av hvordan de hadde oppdaget bruken av programtittelen.

Strømøy er tydelig på at han stilte opp i rekkeviddetesten som privatperson, fordi han var nysgjerrig og ville fremme elbil, og det grønne skiftet.

Både han og Ford opplyser at oppdraget ikke var betalt, annet enn mat under selve kjøreturen.

– Det er ikke noe «Sophie Elise» her. I min kontrakt står det at jeg må avtale ting som jeg antar kan touche borti noe, sier Strømøy, og legger til at han ikke anser Ford-samarbeidet som problematisk.

– Jeg har vært åpen. Og har ikke tenkt tanken engang.

– Har dette ført til noen konsekvenser for deg?



– Absolutt ikke. Jeg har ikke blitt halshogd, kalt inn på teppet eller noen ting, og har aldri prøvd å utnytte «Tore på sporet» for noe. Da burde jeg tatt meg betalt, svarer programlederen.

63-åringen stiller seg uforstående til at Ford-medvirkningen kan oppfattes som et betalt samarbeid, og sier at han har fått tilbakemeldinger om at dette var et gøy stunt. I sosiale medier har han selv vitset med at rekkevidde-testen ble brukt til å annonsere i VG.

– Så du ser at jeg prøvde ikke å skjule det. Jeg hadde aldri lagt det ut hvis det var i gråsonen, kommenterer han.

– Problematisk

Flere medieeksperter God kveld Norge har snakket med reagerer på bruken av «Tore på sporet»-merkevaren hos Ford.

Arne-Inge Christophersen, som gjennom selskapet Toolbox er rådgiver for annonsører som kjøper TV-reklame, sammenligner det med å stjele.

TV-eksperten mener det er både «frekt» og «upassende» at bilselskapet spiller på varemerket NRK eier.

Fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk, Trygve Aas Olsen, sier at han ikke har «sansen» for at det spilles på NRK-innhold i en kommersiell setting.



– Det må være et tydelig skille mellom det journalistiske og kommersielle.



At oppdraget ikke var betalt, er noe formildende, sier Aas Olsen, men legger til:

– Det forandrer ikke at det er problematisk at Tore Strømøy og et NRK-program brukes i reklame. Men det hadde selvfølgelig vært enda mer problematisk om han hadde fått en million kroner.

NRKs etikk-redaktør: Nulltoleranse for reklame

NRKs etikkredaktør, Per Arne Kalbakk er blitt forelagt medieekspertenes utsagn. Han uttaler seg på generelt grunnlag, og ikke om denne konkrete hendelsen.

Kalbakk sier at frilansere ikke har «adgang» til å medvirke i reklame samtidig som de jobber i NRK.

ETIKK-SJEFEN: NRKs etikkredaktør, Per Arne Kalbakk. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Det er tvert imot slik at reglene i etikkhåndboka gjelder fullt ut for alle som jobber i NRK, uansett om de er midlertidig eller fast ansatt.



– Vi kan selvsagt ikke legge oss opp i hva frilansere gjør når de ikke har noen avtale med NRK, men hvis de medvirker i reklame etter å ha vært på lufta hos oss vil det selvsagt ha betydning for vår vurdering av framtidige oppdrag i NRK.

NRK gjorde altså et unntak fra denne regelen da Sofie Steen Isachsen ble ansatt for å lage podkasten «Sophie og Fetisha». Over 4000 personer klaget inn samarbeidet til Kringkastingsrådet.

– Erfaringene fra den avtalen tilsier at vi ikke kommer til å inngå lignende avtaler i framtida, kommenterer Kalbakk.

Ikke et problem for fremtiden

Ford opplyser at rekkevidde-filmen ble spilt inn rundt sankthansaften.

På spørsmål om Strømøy var under kontrakt på dette tidspunktet svarer programsjef i NRK Trøndelag, Kristian Karlsen, at programlederen har en «oppdragsavtale».

– «Tore på sporet» ble i sin tid lagt under underholdningsparaplyen. Nå jobber han med samfunnskritiske dokumentarer. Er det skjerpende for hva han kan stille opp i nå?

– Det betyr at Tore ikke vil være aktuell for programmer som handler om bilindustrien eller om Ford, svarer programsjef Karlsen, og utdyper:



– Ingen av prosjektene Tore jobber på, eller er planlagt inn i, har tematikk hvor dette er en problemstilling.



NRK-sjefen er tydelig på at de ikke kommenterer fremtidige kontrakter med profiler, men uttaler:

– På generell basis er alle kontrakter utarbeidet etter gjeldende etiske retningslinjer.