NRK gjør flere store endringer

Det blir store endringer i Melodi Grand Prix (MGP) neste år, opplyser NRK i en pressemelding.

I vinterens utgave blir det færre og større delfinaler med flere låter i hver delfinale.

Det blir ingen forhåndskvalifiserte artister og ingen sistesjanse, og finalen skal tilbake til Trondheim med internasjonal jury.

Neste års artister vil bli presentert den 4. januar. I likhet med tidligere skal også i år 21 artister delta.

FORNEBU: Subwoolfer vant årets finale i Melodi Grand Prix på Fornebu. Neste års finale vil finne sted i Trondheim Spektrum. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Mer på spill

Melodi Grand Prix blir derfor like stort, med like mye ny norsk musikk, men det kuttes ned på antall sendinger med kun tre delfinaler og en store finale.

Endringene for 2023 gjøres på bakgrunn av tilbakemeldinger fra TV-seerne.

– Det var flere gode grunner til å ha løsningen med forhåndskvalifiserte artister, men MGP er stadig i utvikling, sier musikkansvarlig Stig Karlsen.

– Vi går nå for en konkurransemodell som er enklere å forstå, og der alle artistene konkurrer med det samme utgangspunktet. Mer står på spill for alle fra dag én.

Returnerer til Trondheim

De foregående årene har konkurransen bestått av fire eller fem delfinaler, i tillegg til en «sistesjanse». I år kuttes dette til tre delfinaler.

For å tilby mer musikk i hver sending skal syv artister konkurrere i hver delfinale.

TRONDHEIM: Sist gang Melodi Grand Prix-finalen ble holdt i Trondheim stakk Ulrikke Brandstorp av med seieren. Foto: Tore Meek

Det blir ingen dueller, men avstemning etter at alle artistene har opptrådt én gang hver. De tre artistene med flest stemmer går videre til finalen.

Neste års vinner av Melodi Grand Prix skal kåres i Trondheim Spektrum lørdag 4. februar.

– Vi har drømt om et fullsatt Trondheim Spektrum siden vi fylte salen til siste sete, bare noen uker før landet stengte ned i mars 2020, sier Karlsen.

– Engasjementet vi så fra de 8500 publikummerne i Trondheim er vanskelig å beskrive med ord, men TV-bildene sier sitt. Vi gleder oss til å lage TV-fest igjen fra midt i landet, til hele Norge.

MGP-finalen har kun to ganger tidligere blitt arrangert utenfor Oslo. Første gang i Stavanger i 1989 og nå sist i Trondheim i 2020.

Øke vinnersjansene

For å øke vinnersjansene i den internasjonale finalen er det bestemt å gjeninnføre en internasjonal jury under finalen.

Juryen består av bransjefolk fra et utvalg land og vil telle 50 prosent under finalen. Publikumsstemmene vil følgelig telle 50 prosent.

– MGP er en del av en internasjonal musikkonkurranse, og vi ønsker å benytte oss av tilsvarende avstemningsmodell som den som benyttes i Eurovision Song Contest, sier Karlsen.

Hvem som sitter i juryen offentliggjøres etter finalen. Sist gang det var internasjonal jury i MGP-finalen var i 2019.

– Dette gjør vi for å øke vinnersjansene i Eurovision. En modell med både fagjury og publikumsstemmer gir oss også et bedre underlag for å lage et mer spennende MGP.

Det er Arian Engebø og Stian «Staysman» Thorbjørnsen som skal være programledere for Melodi Grand Prix 2023.

De tre delfinalene sendes direkte fra Screen Studio i Nydalen i Oslo.

Første delfinale finner sted lørdag 14. januar, delfinale 2 lørdag 21. januar og delfinale 3 lørdag 28. januar.

