NRK fikk Sophie Elise til å fjerne dette bildet: – Vil ikke skje igjen

I september ble det klart at en av Norges største influensere hadde blitt podkastprofil hos NRK. Siden har det vært en rekke reaksjoner på selve signeringen og innholdet i podkasten.

NRK har ikke villet gi mediene innsyn i kontrakten de har med Sofie Steen Isachsen (27), men NRKs etikkredaktør, Per Arne Kalbakk, har tidligere uttalt dette til VG:

– Det som står i vår kontrakt med henne er knyttet til nødvendigheten av fravær av kommersielt innhold og kobling til kommersielle interesser i den podkasten hun og Fetisha lager for NRK.

Grep inn etter annonse



Torsdag publiserte Sophie Elise en annonse på Instagram story til sine over 580 000 følgere.

Der reklamerte hun for en joggebukse fra Chiquelle, mens hun er avbildet i det karakteristiske rosa podkaststudioet hos NRK. Hun henviste også til en personlig rabattkode hos motenettstedet.

Reklamerte for klesmerke ved å bruke bilde fra det karakteristiske NRK-studioet. Foto: Skjermbilde fra Instagram via Medier24.no

Medier24 omtalte saken først.

Annonsen ble liggende ute i to timer før NRK grep inn, opplyser sjefen i NRKs underholdningsavdeling, Rune Lind, til Medier24.

– Sophie Elise fikk umiddelbart beskjed om at bildet måtte fjernes, og gjorde det med en gang, skriver han i en e-post til bransjenettstedet.

Lind melder til Medier24 at de ikke har vært borti denne problemstillingen før, hvor profiler fronter produkter og bruker NRKs lokaler i den sammenheng:

– Det er uheldig, og vil ikke skje igjen.

Promobildet for podkasten Sophie og Fetisha. Foto: Henriette Dhli /NRK

Lind slår fast at NRKs studioer ikke skal brukes til annonsering av kommersielt innhold, og skriver at han forstår reaksjoner på akkurat dette bildet.

«Ble litt feil»

Videre poengterer han at det er viktig at publikum kan skille mellom hva som er reklame og hva som er redaksjonelt innhold.

– Det er ikke redaksjonelle valg som ligger bak bruken av bildet. Men bildet viser våre redaksjonelle lokaler, sier Lind og legger til:

– Det kan oppstå misforståelser hos publikum, og det må vi unngå at skjer.

Medier24 spør underholdningssjefen om influenseren har fått retningslinjer på hva hun kan og ikke kan legge ut på Instagram. Lind svarer at «det har vi alle vært bevisste på», og utdyper:

– Reklame og redaksjonelle ting skal ikke blandes. Men her har nok Sophie Elise tenkt at det var ok siden det ikke var noe «NRK-stempel» på bildet. Men de rosa veggene og kulissene er lette å kjenne igjen som NRKs studio, så vi er enige om at det ble litt feil, dette.

Isachsen skriver i en SMS til God kveld Norge at intensjonen hennes var aldri å ta et annonsebilde:

– Men, jeg rakk ikke å publisere en såkalt «haul» med Chiquelle, og da postet jeg bildet hvor jeg hadde på meg disse klærne - hvor jeg tilfeldigvis sitter i studio. Man ser derimot ikke logoen til podcasten vår og det blir heller ikke nevnt at jeg sitter i studio, men skjønner poenget og det skal ikke skje igjen.