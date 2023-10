NRK får kritikk for barnelåt: – Seksuell undertone

ARTIST: Per Áki Sigurdsson Kvikne, kjent under artistnavnet Kjartan Lauritzen er mannen bak «Badebussen».. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Per Áki Sigurdsson Kvikne, bedre kjent under artistnavnet Kjartan Lauritzen, er en av mennene bak «Badebussen».

Den andre krediterte artisten, er såkalte DJ MøMø. DJ-navnet spiller på at låten er laget i forbindelse med barnefilmen «Bukkene Bruse på badeland».

Låten har tatt fullstendig av og har nesten tolv millioner avspillinger på Spotify alene. Det er NRK som har kjøpt visningsrettighetene til musikkvideoen. Også statskanalen kan vise til milliontall:

Dette er «Badebussen» Teksten til Badebussen lyder som følger: «Hasta la vista. Vista la hasta. Trollet er borte og dermed basta. Velkommen om bord på badebussen. Masse liv, snakka fleire tusen. Typa sukkertøy, er så gøy. Er så kjempegøy. Vi dansa og festa. Elefanta og hesta. Ta med besten og besta. Vi skal bade, bade, bade, bade. Ooåo-åo. Her e vi igjen. Ooåo-åo. Varsko her, gidda ikkje tute! Ooåo-åo. Det e badebussen. Ooåo-åo. Ikkje lov å bade med tissen utе. Snipp, snapp, snute. La flasketuten sprutе. Det blir kliss, klass, cruise. Bussen er i rute. Åoh, saft suse. Sjå bukkane Bruse. Det går snipp, snapp, snute. Eventyret'e ute. Kem trippa på min bror? Vi skal bli feite, skal bli stor! Har ei høne, har ei mus. Og ein løve og ein pus. Drikke saft, drikke brus. Flokken tjena flus. Ooåo-åo. Her e vi igjen. Ooåo-åo. Varsko her, gidda ikkje tute! Ooåo-åo. Det e badebussen. Ooåo-åo. Ikkje lov å bade med tissen ute. Snipp, snapp, snute. La flasketuten sprute. Det blir kliss, klass, cruise. Bussen e i rute. Åoh, saft suse. Sjå bukkane Bruse. Det går snipp, snapp, snute. Eventyret'e ute. Snipp, snapp, snute. La flasketuten sprute. Det blir kliss, klass, cruise. Bussen e i rute. Åoh, saft suse. Sjå bukkane Bruse. Det går snipp, snapp, snute Eventyret'e ute.» Artist: DJ MøMø. Album: Badebussen. Gjesteartist: Kjartan Lauritzen. Utgitt: 2023

Kilde: Musixmatch



– «Badebussen»-musikkvideoen er sett to millioner ganger, i målgruppen 2–79 år. Det er viktig å understreke at den ikke er sett av 2 millioner forskjellige personer (med «Badebussen» vet vi at mange ser den flere ganger), men at videoen er sett to millioner ganger, sier Siril Heyerdahl til TV 2.

Siril Heyerdahl er redaktør for NRK Super, og forteller at NRK har fått 15 klager på «Badebussen». Klagene er fordelt på henvendelser sendt til Kringkastingsrådet og NRKs publikumsservice. Hun forklarer at dette inkluderer henvendelser fra alle NRKs flater, altså musikkvideoen på NRK Super/NRK TV og avspillinger på radio.

– Teksten er virkelig ikke for barn

Klagene går i stor grad ut på at noen mener låten har for seksualisert innhold, og at barn burde skånes mot slikt. Særlig har følgende strofer fått mye oppmerksomhet:

«Snipp, snapp, snute. Ikkje lov å bade med tissen utе».

«Snipp, snapp, snute. La flasketuten sprutе. Det blir kliss, klass, cruise».

REDAKTØR: Siril Heyerdahl har jobbet i NRK siden 2005. De siste årene har hun jobbet som redaktør i NRK Super. Bildet er tatt i forbindelse med at NRK Super vant Jonasprisen i 2022 for «sin årelange innsats for økt inkludering og aksept for forskjellighet», ifølge juryen. Foto: Shane Colvin / UiO

TV 2 har fått innsyn i enkelte av klagene rettet mot NRK Super i høst. Da Kringkastingsrådet møttes 26. oktober, hadde de fått følgende klage:

«Jeg vil klage på sangen «Badebussen» som ligger ute på NRK Super. Teksten er virkelig ikke for barn, og barn bør ikke eksponeres for denne type seksualiserte tekster. Jeg siterer: «Ikkje lov å bade med tissen utе. Snipp, snapp, snute. La flasketuten sprutе. Det blir kliss, klass, cruise. Bussen er i rute. Åoh, saft suse. Sjå bukkane Bruse». Dette er helt klart en seksuell undertone og jeg ber om at dere ser på om dette er noe dere ønsker at barn som ser på NRK Super skal eksponeres for!».

Slik svarer NRK

Heyerdahl får spørsmål om hva NRK tenker om innholdet i klagene de har mottatt, og hvilke tanker NRK har gjort seg opp angående den påståtte seksuelle undertonen i teksten. Heyerdahl viser til følgende svar, signert Joakim Vedeler, redaksjonssjef i NRK Super:

«Badebussen er en musikkvideo tilhørende en kommende film produsert av Qvisten animasjon, som NRK har kjøpt visningsrett til. Videoen handler om de tre bukkene bruses busstur til badeland. På denne bussen har badegjestene fest, de drikker brus, spiser godteri og danser. Den ville stemningen på bussen tar opp i seg gleden og iveren mange barn opplever på vei til opplevelser de har gledet seg til, for eksempel et badeland eller en fornøyelsespark.»

TILBUD FOR BARNA: NRK Super ble lansert 1. desember 2007. Foto: Erik Johansen

«Samtidig er sangen en parodi på en russelåt, og det er kanskje derfor klager har opplevd at det er seksuelle undertoner i teksten. Vi tror barn vil tolke teksten bokstavelig, og den handler om en barnlig fest. Linjen «Ikke lov å bade med tissen ute» refererer til at det er påbudt med badetøy i svømmehaller og badeland. Dette er noe de aller fleste barn kjenner til, og linjen blir dermed en morsom frase de kan le av.»

«Filmen er basert på en veldig populær barnebok, og også i boka gjøres det et humorpoeng ut av at badetøy er påbudt. Vi er lei oss for at klager opplever teksten som upassende, men tror ikke den er skadelig for barn. Tvert imot mener vi det er en video som tar opp i seg barns glede og villskap på en morsom måte, og dermed forteller en historie på barns premisser. Så er den musikalske parodien på en russelåt en referanse som også gjør den morsom for et voksent publikum.»

TV 2 har kontaktet både Kjartan Lauritzen og Qvisten. Qvisten stiller seg bak NRKs svar, og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Kjartan Lauritzen og hans management har foreløpig ikke besvart våre gjentatte henvendelser.