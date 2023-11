«NorwayRob» spiste burger med 20.000 kalorier

Rob Scott (54), bedre kjent som «NorwayRob», satser for fullt som influenser på Snapchat og har dermed funnet et annet levebrød etter mange år i jobb som bussjåfør.

I høst var han og sønnen Christopher på reise til Los Angeles og Las Vegas for å lage videoer til Snapchat. Da tok de turen til den beryktede Heart Attack Grill i Las Vegas.

«Octuple bypass burger»



Pasienter er et annet ord for kunder ved Heart Attack Grill, og flere har forlatt åstedet på båre i løpet av restaurantens 17 år lange historie.

Heart Attack Grill Holder til i enden av Freamont Street, Downtown Las Vegas. Startet i 2007 av Jon Basso, bedre kjent som Dr. Jon. Berømt for å være den mest usunne restauranten på planeten. Spesielt kjent for den verdensrekordholdende «Octuple Bypass»-burgeren, som inneholder rundt 20.000 kalorier. De 20.000 kaloriene er fordelt på åtte hamburgerstykker på totalt tre kilo, 40 skiver med bacon, store mengder ost, løk og tomat, og to hamburgerbrød.

Alle som veier over 160 kilo spiser gratis.

Menyen er nemlig en eneste lang hyllest til åreforkalkning, og inkluderer den beryktede «octuple»-burgeren, med sine 20.000 kalorier. Den nest største burgeren er en «Quadruple bypass burger», som med sine 9982 kalorier (tilsvarende rundt fire anbefalte dagsmengder for et voksent menneske) kvalifiserte for Guinness Rekordbok i 2012.

PÅKJENNING: Rob Scott utenfor Heart Attack Grill i Las Vegas, like før han går inn og spiser seg så kvalm som han aldri har vært før. Foto: Privat.

– Ble utrolig kvalm

Rob Scott forteller at det var sønnen Christopher sitt påfunn at de skulle dra på den beryktede restauranten i Las Vegas.

Han ville at faren skulle spise på verdens mest usunne restaurant.

– I tillegg til «Octuple Bypass»-burgeren, fikk jeg servert en milkshake med 5000 kalorier og pommes frites. Før jeg begynte å spise fikk jeg sykehus-klær, for å være klar for å bli innlagt hvis jeg overspiste. Jeg prøvde så godt jeg kunne å spise den, tok pauser, men klarte det ikke, forteller den tidligere «Farmen»-deltakeren til TV 2.

Se hvordan det gikk da Rob spiste verdens mest usunne hamburger:

Ris på rumpa

Scott anslår at han fikk i seg til sammen opp mot 15.000 kalorier den dagen han var på den berømte burger-sjappa i Las Vegas.

De som kaster inn håndkleet, får ris på rumpa av en av restaurantens lettkledde servitører.



– Jeg måtte få en «spanking» etter jeg ikke klarte å fullføre. Og det var veldig hardt, så det smalt i hele lokalet. Jeg brukte nesten tre timer der inne og forstod at jeg ikke klarte å fullføre. Etterpå ble jeg veldig kvalm og måtte kaste opp, sier 54-åringen.