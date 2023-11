«NorwayRob» med nytt karrieregrep

Med 2,1 millioner følgere på TikTok gjorde 54 år gamle Rob Scott det stort i sosiale medier. Men i vinter fikk han beskjed av arbeidsgiveren, busselskapet Tide, at han ikke kunne lage bussjåfør-videoer i uniform lenger.

– Det var ikke så mye bråk, men de sa at jeg ikke kunne filme TikTok-videoer i uniform lenger. Jeg fikk ikke sparken, slik mange trodde, men jeg syntes det var synd fordi jeg tenker at det var god reklame for bussjåfører, sier Scott til TV 2.

TIKTOK-STJERNE: Bussjåføren Robert Scott ble stjerne på Tiktok og instagram for sine utallige innlegg basert på humor og glede. Foto: Rudi Jakobsen / TV 2

Satser på Snapchat

Videonekten fra arbeidsgiveren tok han tungt, men nå har han funnet en annen måte å nå ut til alle sine følgere på. I seks måneder har han nemlig levd av å være influenser. Nå kjører han heller buss for moro skyld hvis det trengs. Og så lenge han tjener penger på sosiale medier, blir det sånn fremover.

– Jeg har ikke sagt opp jobben som bussjåfør, men satser for fullt på Snapchat og tjener mer nå enn da jeg kjørte buss. Jeg var stor på TikTok, men det var ikke penger å tjene på det. Så for seks måneder siden hørte vi at de ville betale influensere på Snapchat, og da ba sønnen min, Christopher, meg om å satse på det, sier Scott til TV 2.



Det han nå gjør, er å satse for fullt på Snapchat, i tillegg til at han har sin egen podkast, som han filmer og legger ut på YouTube.

NYE MULIGHETER: I jobben som influencer tar Rob med følgerne til mange steder, som her da han besøkte Venice Beach, nå i høst. Foto: Privat

70.000 følgere

I dag har han 70.000 følgere på Snapchat, og ved siden av har han en kanal som heter «Norwayrob»-show som har 120.000 følgere. I motsetning til før, da mye dreide seg om livet som bussjåfør, blogger han om mer vanlige, hverdagslige ting nå.

– Jeg viser følgerne mine mer hverdagslige ting, alt fra at jeg går på do, når jeg trener, eller bare er sammen med familien min. Når hunden min døde nå, så var jeg på Snapchat og fortalte om sorgen min, forteller Scott til TV 2.

MISTET HUNDEN: Rob Scott og kona Beate Gullaksen med hunden Tasha. Foto: Privat

Mistet hunden

Hunden til Rob, en Cairn Terrier som het Tasha, døde i høst, 15 år gammel. Sorgprosessen rundt tapet av sin kjære følgesvenn gjennom mange år, har han delt med sine følgere.

Han forteller om en tung tid etter tapet av sin firbente venn.

– Jeg fikk dødsbudskapet på et fly på vei til Los Angeles, og det var forferdelig. Jeg måtte på do og gråte i en time på flyet. Da jeg kom frem til LA, møtte jeg helt tilfeldig en dame som gikk tur med en Cairn Terrier som liknet vår hund på en prikk. Jeg gikk på kne og den kom mot meg og jeg begynte og gråte igjen, avslutter Scott.