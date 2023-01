Norske «Nattrikken» er Oscar-nominert – Helt utrolig

GLEDESBRØL: Folkene bak den norske kortfilmen jubler i det det blir kjent at filmen er Oscar-nominert. Foto: Beate Oma Dahle /NTB scanpix

På tampen av 2022 ble det kjent at den norske kortfilmen «Nattrikken» var kortlistet - og dermed ett steg videre til å bli Oscar-nominert.

Tirsdag ble det klart hvem som er årets kandidater - og med videre i kampen om det som ansees som den mest prestisjefylte statuetten i bransjen.

De ventet spent, og nå er det klart at Cylinder Production- produsentene Heidi Arnesen, Gaute Lid Larssen og regissør Eirik Tveiten er Oscar-nominert.

– Det er jo helt utrolig, sier gjengen bak til God kveld Norge.

Sigrid Husjord sier det er en drøm å være en del av en så anerkjent produksjon. Foto: Cylinder Production AS

Intenst arbeid

Filmen handler om en beruset kvinne som rapper en trikk, og dermed får ansvaret for passasjerene.

– Vi er så stolte av denne filmen og gjengen som står bak. En gledens dag for norsk film, skriver Arnesen og Lid Larssen i en SMS etter at nominasjonen ble et faktum.

Kortfilmen har vunnet en rekke priser, blant annet «best narrative short» på Tribeca Film Festival i New York i juni i fjor.

Å promotere en film internasjonalt er både kostbart og tidkrevende. Norges håp i fjor, «Verdens verste menneske» fikk 600.000 kroner i støtte fra Norsk Filminstitutt, kun for å drive Oscar-kampanje.

«Nattrikkens»-suksess ligger det mye arbeid bak, slår Cylinder-produsentene fast.

– Vi har arbeidet intenst i tre år, først og fremst mot filmfestivaler, for å senere kunne selge den til flere streamingkanaler.

Filmen har blitt kjøpt av The New Yorker og Aftenposten.

– Selvfølgelig en drøm

Sigrid Husjord spiller hovedrollen som «Ebba». Oscar-sendingen så hun spent sammen med de andre på Cylinders kontor.

44-åringen har tidligere medvirket i serier som «Beforeigners» og «Kristiana magiske tivoliteater». Hun er også skuespiller ved Det Norske Teatret.

Husjord avbildet under innspillingen. Foto: Cylinder Production AS

– Det er selvfølgelig en drøm å være med i en produksjon som har blitt så anerkjent, og kommet så langt som Oscar-vurdering, sier Husjord til God kveld Norge.

I forkant av nominasjonen sa skuespilleren at hun håpte det ville bli en tur ut med gjengen om det ble nominasjon.

Det stiller produsent Arnesen seg bak:

– Vi må jo feire flere dager til ende. Hvor vi begynner og ender må vi bare finne ut av etter hvert.

Rettelse:

God kveld Norge har skrevet i tidligere versjoner av saken at «Nattrikken» er den første norske kortfilmen som blir Oscar-nominert. Dette stemmer ikke. I 2012 ble det kjent at Hallvar Witzøes «Tuba Atlantic» fikk Oscar-nominasjon.