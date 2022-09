Norsk dansegruppe skapte kaos i New York - måtte eskorteres vekk

GOD KVELD NORGE (TV 2): Dansegruppen Quick Style har gått viralt med sine dansevideoer. I helgen skapte de hysteri i New York.

NEW YORK: Dansegruppen ble for mange kjent da de vant Norske Talenter i 2009. Nå tar de også av i utlandet. Foto: Privat / @Thequickstyle

Den norske dansegruppen Quick Style ble for mange kjent da de vant «Norske Talenter» i 2009.

Siden den gang har de åpnet eget dansestudio og reist verden rundt.

De var også en del av Karpe sine mye omtalte show i Oslo Spektrum tidligere i sommer, og de har skapt flere dansetrender på Tiktok.

Enorme folkemengder møtte opp

Men det er ikke bare her til lands de er populære. Takket være Tiktok har de nå gått viralt med flere av dansene sine, og da de besøkte New York i helgen, skapte de et voldsomt hysteri.

PÅ TUR: Dansegruppen var ikke forberedt på det enorme oppmøte på Times Square. Foto: Privat / @Thequickstyle

Til God kveld Norge forteller Bilal Malik, som er en av dem som startet dansegruppen, at det var en fantastisk tur.

– Vi hadde planlagt en fargerik «meet and greet» med fans på Times Square, forteller han.

Det var på sine sosiale medier at gruppen la ut at de skulle ha et «meet-up» på velkjente Times Square, men de var ikke forberedt på den enorme folkemengden som møtte opp.

– Det ble helt kaos. Det kom hundrevis av mennesker, noe vi ikke forventet i det hele tatt.

Måtte eskorteres vekk

Videre forteller han at det var så enormt mange som dukket opp, at gruppen måtte bli eskortert vekk tidligere enn planlagt.

– Vi måtte eskorteres vekk fordi vi nesten tok over veiene hvor bilene kjører.

Det var dermed mange av dem som hadde møtt opp som ikke fikk et glimt at dansegruppen. I kommentarfeltene til gruppa er det flere meldinger fra skuffede fans:

– Det var så mange av oss som kom og ikke fant dere. Vi savnet dere!, skriver en bruker.

– Ååå vi lette etter dere, men det var umulig å se i folkemengden, skriver en annen.

Gruppen kan likevel forsikre fansen sin om at de kommer tilbake.

– Så mye kjærlighet! Takk New York. For de som ikke møtte oss! Vi sees garantert neste gang! Elsker dere og takk igjen. Velsigne dere, skriver de under en video på sin Instagram som viser folkemengden på Times Square.

Avslører fremtidsplaner

Malik røper at det ikke bare var for å opptre på Times Square at gruppen var i New York.

MØTE: Malik kan røpe at de hadde et spennende møte med Google i løpet av turen sin. Foto: Privat / @Thequickstyle

Han avslører at de hadde et møte med Google, men at han foreløpig ikke kan si mer enn det.

– Men jeg kan si en ting, vi er klare for å ta over verden!

Det er ikke første gang gruppen trekker til seg fans i utlandet. Tidligere denne måneden hadde de også et «meet-up» i London.

En video fra Tiktok der de danser på Trafalgar Square har fått nesten 30 millioner visninger.