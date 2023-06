«Norgesvennen» Lissie (41) er forlovet

Norgesvennen Elisabeth Corrin Maurus (40), bedre kjent under artistnavnet Lissie, delte nylig en privat gladmelding med fansen.

To år etter at hun fant lykken på ny, er hun nemlig blitt forlovet med kjæresten Mike. Hun var tidligere i en relasjon med en nordmann, men dette forholdet tok slutt for noen år siden.

Viste frem forloveden

Lissie verner godt om privatlivet, til tross for at hun synger både om opp- og nedturer. Men forlovelsen med kjæresten Mike klarte hun ikke å skjule overfor fansen.

I et innlegg på sin offisielle Instagram-profil viser hun både frem forlovelsesringen og forloveden.

«Jeg har vært litt privat og vernet om dette, men jeg må si at jeg elsker denne mannen – min forlovede! (...) Til de som ser dette; jeg håper at du føler deg elsket og oppløftet av dine omgivelser. Og hvis ikke, ikke stopp å tro at du en dag kommer til å bli det. Og selv da, dritt kan skje, men vi må bare fortsette og aldri gi opp. Det er det rike og det fine selve livet handler om!» skriver den forelska 40-åringen i innlegget.

For ett år siden, i juni 2022, sto Lissie på scenen på Hadeland glassverk, og fortalte at hun var svært forelsket. Hun holdt kortene tett til brystet overfor det norske publikummet, men et halvt år senere avslørte hun hvem den store kjærligheten var.

Også dét i et innlegg på Instagram.

Hun kunne avsløre at de allerede da hadde vært et par i halvannet år.

«(...) Jeg har så mye å være takknemlig for, inkludert alle dere! Nesten halavnnet år med Mike. Hvem hadde trodd at kjærligheten kunne være så sterk, fantastisk og morsom! Har virkelig elsket å tilbringe julen med ham, min familie og hunden min Olive».

Åpen om gutteproblemer

I et intervju med magasinet KK, våren 2019, åpnet hun opp om kjærlighetssorgen og gutteproblemene.

– Jeg har brukt så mye tid av livet mitt på å være lei meg fordi gutter jeg har likt, ikke har likt meg tilbake. I stedet kunne jeg heller bare brukt tid på andre ting. Dette er noe jeg fremdeles jobber med. Men jeg fikk jo samtidig veldig mange bra låter ut av det.



Hun fortalte også om sitt nære forhold til Norge:

– Noen ganger kan jeg faktisk bli litt flau, fordi jeg føler at folk tenker: «hvorfor er hun i Norge hele tiden?», men jeg trives så godt her!



Og det er ikke lenge til hun nok en gang står på scenen i Norge. Torsdag 13. juli 2023 opptrer hun nemlig på Rockefeller i Oslo, og to dager senere er hun på Ravnedalen Live Festival i Kristiansand.