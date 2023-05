–Norge har hatt flaks, det er perfekt å være etter Ukraina

Førstemann ut av de nordiske landene, er Loreen. Hun startet som nummer ni.

TV 2 har tidligere omtalt at dette er et ugunstig tidspunkt å starte på. Årsakene til at man gjerne vil ha et senere startnummer, er at man ofte husker låtene senere i finalen bedre.

Det er også mange TV-seere som kun skrur på skjermen i andre halvdel av finalen.

FØRSTEMANN: Loreen var førstemann ut av de nordiske landene. Foto: Martin Meissner / AP Photo

– Det var bra. Vel gjennomført, men tammere enn i semifinalen.Det sier Håkon Røssum. Han er sjef for fansiden Eurovision Norway, som når ut til titusener av musikkglade mennesker.



Torbjörn «Tobbe» Ek, Eurovision-ekspert i svenske Aftonbladet mener opptredenen var god nok til å ta seieren i kveld.



– Denne satt bra. Det var feilfritt, sier han.

Spørsmål fra norske fans får Loreen til å le

Eurovision-finalen byr på en rekke minneverdige øyeblikk.

Noe av det aller første som skjedde på scenen, som fikk nettet til å koke, var da italienske italienske Marco Mengoni (34) kom på scenen med et regnbueflagg.

Slike regnebueflagg brukes ofte for å vise støtte til LGBT-miljøet, eller for å representere miljøet.

– Det er ikke lov med poltikk på scenen, så dette er vel helt på kanten, sier Morten Thomassen.

Thomassen er president i den norske MGP-klubben.

– Han vinner

Finlands finalist, Käärijä gikk ut på scenen til enorm jubel fra salen.

Låten «Cha Cha Cha» er en av publikumsfavorittene i år, og tidligere i dag passerte han Alessandra Meles «Queen of Kings» på Spotify.



Johan Patrick Bredesen fra fansiden «Eurovision Norway» tror Finland har en sjanse for å ta sin andre Eurovision-seier i kveld.

– Nå tror jeg Finland vinner. Stemningen blant publikum og her i pressesalen sier alt. Han vinner, sier han til TV 2.



FORHÅNDSFAVORITT: Finlands bidrag har gått forbi Norges Alessandra Meles «Queen of Kings» Foto: Heiko Junge

Mener Norge har hatt flaks

Ukrainske Tvochi er bidraget før Alessandra Mele går på scenen.

– Norge har hatt flaks, det er perfekt å være etter Ukraina. Hele verden har skrudd på scenen for å få med seg dem, sier Håkon Røssum, sjef for fansiden Eurovision Norway.

Han referer både til at landet vant ESC i fjor, og krigen i Ukraina.

Alessandra Mele sang i andre halvdel av konkurransen, noe som er ansett å være en stor fordel i konkurransen.

Grunnleggeren av fansiden Eurovision Norway, Martin Phillip Fjellanger, er storfornøyd etter Meles opptreden.

Se finaleopptredenen: – Den beste fremføringen du har gjort

– Det er det beste jeg har hørt henne her nede i Liverpool. Vi er veldig lettet og glade!



Også utenlandsk presse lar seg imponere av det norske bidraget.

– Jeg er så glad på hennes vegne. Når det betød som mest, så klarte hun det, sier britiske Fin Ross Russel, som jobber i ESCInsight.

Mele er strålende fornøyd etter opptredenen.

– Wow! For en syk opplevelse. Nå er jobben gjort og en stor drøm er oppfylt. Jeg gleder meg til å feire med teamet, hvile litt, før eventyret fortsetter, sier Mele.