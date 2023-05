Norge fikk salen til å le under generalprøven

TV 2 satt i salen i M&S Bank Arena under den første av generalprøvene før den store «Eurovision Song Contest»-finalen.

Førstemann ut av de nordiske landene, er Loreen. TV 2 har tidligere omtalt at hun er svært uheldig og har et tidlig startnummer – nærmere bestemt nummer ni. Alessandra Mele kom som nummer 20.

Se hvordan det gikk i videoen under:

Unntak fra «regelen»

Loreen har et sceneshow som ikke følger tidskravet til sceneskifte. Egentlig skal alle bidrag få rundt 45 sekunder til å rigge opp til sitt nummer.

TV 2s team i salen erfarer at Loreen har betydelig lenger tid enn dette. Dette handler blant annet om den mye omtalte LED-skjermen som har skapt hodebry for Loreen.

Torbjörn «Tobbe» Ek er en av Skandinavias største «Eurovision»-eksperter. Han forklarer at låten er lagt til en pause for å få logistikken til å funke. Det var også en lang pause etter Loreen.

TIDLIG UT: Loreen startet semifinalen som nummer ni. Foto: Reuters/Phil Noble

– Loreen har et sceneshow som ikke lever opp til tidskravet når det kommer til rask endring, sier Ek til TV 2.

TV 2 satt med stoppeklokke, og har en uoffisiell måling på to og et halvt minutt før det såkalte «postkortet» på rundt 45 sekunder. «Postkortet» er videoinnslaget som kommer rett før opptredenen.

Litt avhengig av når man definerer en opptreden som over, klarte de fleste å gjennomføre det på ca. avtalt tid. Dette gjelder altså de som ikke fikk ekstra lang tid av tekniske årsaker.

ELSKET AV FANSEN: Käärijä fra Finland opptrer i Liverpool. Salen sang høyt med under refrenget. Foto: Heiko Junge / NTB

Publikum i fyr og flamme

Neste nordiske land ut var Finland, som hadde startnummer 13. De gjorde som de pleier – de satte fyr på salen.

Tendensen TV 2 har oppdaget i Liverpool, er at majoriteten av fansen vi spør heier på Jere Pöyhönen, kjent under artistnavnet Käärijä. Likevel er han nummer to på bettinglistene, bak Loreen.

Norge kom litt senere i sendingen. Hun var en av deltakerne som ikke hadde pyntet seg første gang hun ble ropt opp.

Det er nemlig slik at generalprøven skal være så lik finalen som mulig, så man starter med en introduksjon av alle landene.

HVERDAGSLIG: Midt mellom festkledde artister kom Alessandra Mele i hverdagsklær og skjerf. Hun var en av få artister som ikke var helt striglet under presentasjonen. Foto: Heiko Junge

Siden hun har et sent startnummer, hadde hun ikke gjort seg helt klar. Hun kom i hverdagsklær og danset med flagget sitt, til publikums begeistring. De lo hjertelig og klappet.

Rundt to timer etter dette, stod hun på scenen. Da hadde hun på seg sitt karakteristiske kostyme for å synge «Queen of Kings».



Tilbake i toppen?

Salen klappet begeistret nok en gang – denne gangen vitnet det om en god prøve.

Martin Phillip Fjellanger, grunnleggeren av fansiden Eurovision Norway, er godt fornøyd. Han satt i salen å så på prøven.



– Her fra arenaen hørtes dette bra ut, men vi merker at hun holder tilbake litt og sparer stemmen. Og det er veldig bra. Hun virker i god form og vi tror og håper hun gir alt på kveldens juryfinale!

Også utenlandsk presse er enig. Britiske Fin Ross Russel, som jobber i ESCInsight, sier følgende:

– Dette er mye bedre enn på tirsdag. Så mye bedre, at jeg tror hun er tilbake i konkurransen om en topp fem-plassering.