Nordmenn Emmy-nominert: – Helt rått!

THE LAST OF US: Storserien har fått hjelp fra det norske selskapet. Foto: HBO MAX

Onsdag ble Emmy-nominasjonene kunngjort. Prisutdelingen hyller det beste TV-innholdet i verden det siste året.

Nå er det klart at det norske selskapet Storm Studios er nominert til to priser.

– Helt rått!, sier CEO i Storm Studios, Thomas Reppen, til God kveld Norge.



Selskapet lager visuelle effekter, og har tidligere bidratt med VFX til filmen «Black Panther – Wakanda Forever», som ble Oscar-nominert nettopp for de visuelle effektene.

I september kan selskapet stikke av med to Emmy-priser.

Det er de ansatte, Espen Nordahl og Håvard Munkejord, som har blitt nominert for sitt bidrag til strømmegigant-serier.

Nordahl er nominert for arbeidet med HBO MAXs «The Last of Us», i kategorien «Outstanding Special Visual Effects in A Season or A Movie».

Espen Nordahl og Håvard Munkejord er Emmy-nominert. Foto: Privat

Munkejord for Netflix-serien «Shadow and Bone» i kategorien «Outstanding Special Visual Effects In A Season or A Movie».

Begge to hadde rollen som visual effects supervisor, og er nominert sammen med en rekke andre bidragsytere.

– Vi drar nok ut for å feire alle sammen etter jobb i morgen. I mellomtiden åpner jeg og kjæresten en flaske vin til middagen, sier Espen Nordahl til God kveld Norge.



STORM STUDIOS: Gjengen i det Oslo-baserte selskapet. Foto: Privat

Han er klar på at bak hans navn på nominasjonslisten, står det et helt team med «fantastiske folk» på jobben, som han har prosjektledet.

Nordahl forklarer at Storm Studios' arbeid på dystopiske «The Last of Us» i hovedsak dreide seg om hvordan zombiene smitter mennesker.

– Spredt utover hele sesongen. En god del var også digitale ansikter, der sminken trengte hjelp, legger han til.