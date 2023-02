Nordmann vant svensk reality-program

GOD KVELD NORGE (TV 2): Ekteparet Henrik og Lisa Borg stakk av som vinnere av den svenske versjonen av «Good Luck Guys», til tross for at nordmannen var nær å trekke seg.

– For å siterte Gro Harlem Brundtland: «Det er typisk norsk å være god», sier Henrik Borg til God kveld Norge.

De fleste husker nok Henrik Elvejord Borg (28) best som «Blodprinsen» fra den første sesongen av realityserien «Ex on the Beach».

I 2020 kunne han avsløre at han hadde funnet kjærligheten med den svenske influenseren Lisa Borg (32). To år senere giftet de seg på et slott i Sverige.

Ikke en ideell bryllupsreise

Etter bryllupet reiste det nygifte paret direkte til innspillingen av «Fangene på fortet», før de fortsatte reisen til den svenske versjonen av overlevelsesprogrammet «Good Luck Guys».

– Det var ikke drømmebryllupsreisen min. Jeg er glad i Thailand, men å bo på gulvet på stranden var ikke helt det jeg så for meg, sier Henrik Borg.

– Det var noen ekstremt intensive uker. Det var ikke fred å få. Jeg var helt fritert i skallen etter jeg var ferdig, sier han.

Etter titalls antall myggstikk, lite mat og tunge uker i Thailand sto det nygifte paret igjen som vinnere.

– Jeg er kjempestolt av oss . Det er en helt syk opplevelse. Å vinne en slik konkurranse der man både må være god i øvelsene og sosialt smart er helt utrolig, sier Lisa Borg til God kveld Norge.

Henrik Borg forteller at deltakelsen var tøffere enn forventet.

– Jeg vet ikke om det hadde vært verdt det om vi ikke hadde vunnet. For da hadde vi bare gått rundt på stranden, spist vannmeloner og skapt fiender, sier nordmannen og legger til:

– På ett tidspunkt var jeg så lei at jeg nesten dro hjem, og jeg vurderte å klatre opp i et tre for å få spise en ape.

Under en av konkurransene hadde Henrik fått nok, og måtte få en pep-talk av Lisa før han var villig til å fortsette igjen.

FÅTT NOK: Henrik Borg ville på et tidspunkt ikke fortsette å delta i programmet og måtte få en oppmuntrende pep-talk av sin kone, Lisa Anckarman Borg. Foto: AMAZONE PRIME

– Vi kan kjøpe hele Sverige om vi vil

– Dette er første gang en nordmann vinner et svensk TV-program, sier Lisa stolt.

Henrik ser på konen sin og spør om hvor mange svensker de trenger for å stoppe én nordmann. Før hun rekker å svare sier han at det i hvert fall er mer enn ti stykker.

– Jeg var helt alene nede på stranden, det var bare svensker overalt. Som i OL og ski-VM er det alltid nordmenn som kommer på topp. Sverige kan sende hva de vil, det har ingenting å si. Jeg tar dem uansett, sier han selvtillitsfull til God kveld Norge.

– Tjena, tjena, kung Carl Gustaf, can you hear me?

Henrik Borg avslører at å synge nasjonalsangen til Norge på svensk TV sto øverst på bucket-listen.

– Jeg sang «Ja, vi elsker» da vi fikk den beste hytta, og pratet om at vi kunne kjøpe hele Sverige om vi ville, og det kan vi jo, sier han lattermildt og Lisa humrer med.

– Jeg føler at jeg har vært en veldig god ambassadør for Norge.