Nora Haukland røper ny flørt

NY RELASJON: Nora Haukland avslører at hun har et godt øye til noen. Foto: Caroline Jensen Dahle /God kveld Norge

Influenseren fortalte tidligere i november at hun var «100 prosent singel».

«Girls of Oslo»-aktuelle Nora Haukland (26) røper ny flørt under et intervju med VGTVs «Harm & Hegseth»



God kveld Norge møtte Haukland 1. november, under presselanseringen av realityserien. Da sa 26-åringen at hun var «100 prosent singel».

– Jeg har alltid vært en kjærestejente, men nå er jeg virkelig der hvor jeg vil være singel, med mindre det er sykt bra, sa Haukland til God kveld Norge da.



«Situationship» er et begrep som beskriver en relasjon hvor man gjør kjæresteting, men ikke er i et forhold. På spørsmål om hun hadde hatt en slik relasjon etter offentlig brudd i juli, svarte Haukland:

– Jeg hadde et «situationship», men jeg var ikke klar for det.

Siden den gang har situasjonen endret seg, og nå forteller hun om ny flørt.

– Vi bare holder på og ser hvordan det går, uttaler hun til «Harm & Hegseth», og poengterer at hun ikke ønsker å gå for fort frem.



Haukland sier personen ikke er offentlig kjent. Videre opplyser hun at de to skal på tur til Spania sammen, hvor hun tilsynelatende befinner seg nå.

I juli ble det kjent at det var slutt mellom Haukland og Marius Borg Høiby, etter rundt ett år som kjærester.

Influenseren uttaler seg om bruddet i «Girls of Oslo».

Under VGTV-intervjuet forteller hun at Høiby har sett episoden og hevder at han synes «den er bare fin».

Haukland ønsker ikke å kommentere saken ytterligere til God kveld Norge.