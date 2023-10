Nora Haukland: – Alltid hatt en tiltrekning til jenter

I juli i år kom nyheten om at influenser Nora Haukland (26) og Marius Borg Høiby (26) hadde gjort det slutt.

Paret startet å date i april i fjor, og bekreftet at de var et par i september samme år. De ble også samboere før de valgte å gå hver sin vei.

I en ny episode av podkasten «G-Punktet» med influenser og sexolog Iselin Guttormsen (36), åpner Haukland (26) om bruddet og sin seksuelle legning.

– Fingret til et bilde av Pamela Anderson

I episoden spør Guttormsen om Haukland er biseksuell, noe hun bekrefter at hun er.

– Første gang jeg fingret var det til et bilde av Pamela Anderson. Så jeg har alltid skjønt at jeg har en tiltrekning til jenter, men har aldri følt på en forelskelse til en jente, forteller Haukland.

26-åringen forteller at hun ikke kunne vært i et forhold med en kvinne, da hun søker trygghet hos menn i en parrelasjon.

Biseksualitet Biseksualitet er en seksuell orientering som innebærer at personen føler erotisk dragning mot begge kjønn og tenner seksuelt på både kvinner og menn. Ved biseksuell praksis kan personen ha seksuell omgang med begge kjønn i samme periode, eller vedkommende kan alternere mellom perioder med seksuell omgang bare med kvinner eller bare med menn. Kilde: Store norske leksikon

Hun utelukker imidlertid ikke sjansen for at hun kan bli forelsket i en person av samme kjønn i fremtiden:

– Hvem vet, kanskje jeg plutselig møter en jente som jeg får følelser for, men det kunne nok ikke vært en feminin jente. Jeg selv er ganske feminin, så jeg må ha det motsatte.

I episoden kommer det også fram at Haukland er åpen for å inkludere andre mennesker inn i sexlivet til henne og en framtidig partner.



TILTREKNING: Nora Haukland forteller at hun har en tiltrekning til begge kjønn, men at hun kun kunne blitt i et forhold med en mann. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Vanskelig å snakke om

Til God kveld Norge forteller hun at tiltrekningen til jenter startet allerede fra pubertetsalder.

– Men jeg skjønte ikke noe av det og følte meg egentlig bare litt flau og unormal. Det var ingen som snakket om biseksualitet og man lærte veldig lite om seksualitet generelt. Det kan jo oppleves ensomt.

– Har det vært vanskelig å snakke om?



– Jeg syntes det kan være vanskelig å snakke om, av den grunnen at jeg som jente som prater om sex og mine opplevelser raskt kan tolkes vulgær. Det er ikke min intensjon. Det har jo blitt noen slibrige meldinger fra menn.



Hun forteller imidlertid at tilbakemeldingene etter episoden har vært veldig positive.

– Mange unge jenter og gutter føler seg nysgjerrig på sin egen seksualitet, som jeg også gjorde. Jeg syntes det er fint å dele av den grunnen, at det kanskje kan gi noen andre styrke i sin egen reise. Jeg har hatt år på å eksperimentere og å føle meg komfortabel rundt min egen seksualitet, som er noe jeg ønsker alle!

Har kjærlighetssorg ennå

I episoden åpner influenseren også om tiden etter bruddet med prinsesse Mette Marits sønn, Marius Borg Høiby.

26-åringen forteller at det ikke var noe dårlig som skjedde mellom henne og Høiby, men at de ville forskjellige ting og trengte å være litt alene.

– Jeg hadde nok kjærlighetssorg. Den bærer jeg litt på ennå, for når jeg gikk inn i det tenkte jeg «dette er the love of my life, vi kommer til å være sammen for alltid». Fordi det var så sykt mye lidenskap, sier hun.

GÅR GJENNOM BRUDD: I serien «Girls of Oslo» får seerne et innblikk i bruddet mellom Nora Haukland og Marius Borg Høiby. Foto: © Salto Film og Fjernsyn

Haukland er også aktuell med dokureality-serien «Girls of Oslo», som har premiere 3. november.

Da influenseren gikk gjennom bruddet med Høiby var de i gang med innspillingen av serien, noe 26-åringen i dag setter pris på.

– Jeg tror det var bra for meg å være rundt så sterke kvinner, og businesskvinner som er så smarte. Jeg tror ikke jeg hadde klart meg like bra dersom jeg ikke hadde hatt dem rundt meg, innrømmer hun.