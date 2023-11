– Noen grå hår gjør ikke at jeg elsker henne mindre

Stadig flere kvinner og menn omfavner «de små grå», også i tidlig alder. Norrøn-student og influenser Anja Johansen (36) er blant dem som ikke er redd for et par grå hår.

Selv blir hun inspirert av «One Tree Hill»-idolet Hilarie Burton (41), som den siste tiden er blitt hyllet for å vise at også gråhårede damer er hotte.

Noe mange forsøker å skjule

Anja Johansen, som er gift med «Skal vi danse»-profil og tidligere svømmer Lavrans Solli (31), oppdaget sine første grå hår i fjor.

INSPIRASJON: «Jeg vil gjerne prøve å «rocke håret» grått», skriver influenser Anja Johansen på sosiale medier. Foto: Skjermdump / Instagram / @anjahjohansen

I et innlegg på Instastory hyller hun Burton, for å få foran som et godt eksempel på noe som mange forsøker å skjule. Johansen forteller til TV 2 at hun selv ikke plages med de grå hårene hun hittil har funnet.

– Har det alltid vært sånn at det ikke har plaget deg, eller er det noe du med tiden er blitt mer fortrolig med?

– Jeg har ikke noe godt svar på det, men jeg de små grå hos meg gjør meg ikke noe. Det plager meg virkelig ikke, og det får meg ikke til å føle meg mindre flott selv om grått hår hos veldig mange blir forbundet med «å være gammel» eller «mindre attraktiv».

Ikke gjort noe med håret på fire år

Gjennom Instagram-kontoen har hun fortalt følgerne sine at hun over de siste årene har ønsket å la håret gro, uten å hverken stripe eller farge det.

– Jeg har latt håret mitt vokse i fire år nå, uten å farge eller stripe det. Jeg elsker det naturlige håret mitt. Dessuten er jeg ikke 20 år lengre, så jeg ser ikke behovet for å tviholde på fortiden, sier Johansen til TV 2.

TRAVEL STUDENT: Anja Johansen er tobarnsmor, tar en bachelor i Norrøn og er en travel tobarnsmor. Hun har latt håret gro, og ikke farget eller stripet det på fire pr. Foto: Privat

Og heller ikke ektemannen hennes Lavrans Solli, som hun har to døtre med, plages av konas små grå. Derimot hyller han henne for å la håret være naturlig.

– Det syntes jeg er helt fint. Jeg liker det naturlig, og noen grå hår gjør ikke at jeg elsker henne mindre.



Lavrans Solli har denne høsten vært å se i TV 2-programmet «Skal vi danse», som har finale førstkommende lørdag, men røk ut som første deltaker i begynnelsen av september.

Kona Anja Johansen var naturlig nok i publikum for å heie på ektemannen på parketten.

– Tror du at Hilarie Burton og influenser som deg, kan bidra til å gjøre det mer «akseptabelt» å ha grå hår i ung alder?

– Jeg tror at de aller fleste, dessverre, ser på grått hår som noe negativt. Men samtidig skjønner jeg godt at mange ønsker å dra til frisøren når de grå kommer. Det kommer nok helt an på personen, og det å være trygg med seg og sitt.

– Ikke direkte trendy

36-åringen er opptatt av at man skal gjøre ting i takt med alderen sin.

– Jeg mener ikke at man skal gro fast i sofaen og la alt flyte når man blir eldre. Jeg også elsker å ta vare på meg selv, men alt med måte, og i takt med alderen, føler jeg personlig.

Frisør Siv Oldervik, om er gründer bak salongen «Stas hår og bryn» i Trondheim, forteller til TV 2 at hun har merket at det er stadig flere som velger å la de grå hårene gro.

– Mange velger å gå for grått, men da tar vi ofte en toner på håret for å få en klar og fin gråfarge, forklarer hun.

EKSPERTEN: Siv Oldervik er frisør og gründer bak salongen «Stas hår og bryn» i Trondheim.

– Kan man si at det er blitt trendy med grått hår?

– Jeg vil ikke akkurat si at det er direkte trendy, men det er i tiden å tilpasse håret mest mulig tilnærmet egen farge, forklarer Oldervik.

Å pynte på egen farge er frisør Olderviks personlige favoritt.

– Det er ikke ofte man ser noen med hard ettervekst lengre, som for eksempel blonde som farger håret sort, eller de med rødt hår som farger håret sort, som vi ofte så på 80- og 90-tallet.

Alderen flest får sine første grå hår

Oldervik anbefaler å farge håret så tilnærmet egen hårfarge som mulig, dersom man ønsker å omfavne de små grå.

– På den måten blir etterveksten mindre hard. Med årene skjer det noe med huden også, som gjør at fargen må tilpasses.

Også Oldervik tar hensyn til sine grå hår, når hun striper eget hår.

– Jeg har selv valgt å gå for striper, da mine grå kommer på sidene. Da slipper jeg at de grå hårene vises når håret er oppsatt i strikk, forklarer hun.

STRIPER: – Her ser man at jeg har stripet håret for å dempe grått hår, forteller frisør Siv Oldervik til TV 2. Foto: Privat

– Når er det man som oftest får grått hår?

– Det kommer an på hårtypen. Jo grovere hår, jo tidligere får du grått hår. Oftes opplever jeg at kunder blir grå mellom 35- og 40-årsalderen, sier Oldervik.

– Er det noen som aldri opplever å få grå hår? Noen hårtyper som bare ikke blir grå?

– Mange med rolig hår, med tynne hårstrå, slipper ofte unna grått hår. De får ofte hvite hår i stedet for de grå, og det gir en helt nydelig spill i håret.