REAGERER: Kristin Gjelsvik tok til Instagram torsdag kveld etter at en urovekkende reklame dukket opp i feeden hennes på Instagram. Foto: Privat / Skjermdump

Markedsføringsfirmaet forteller at annonsen havnet hos det norske publikum ved en feil.

Torsdag kveld tok influenser Kristin Gjelsvik (37) til Instagram etter at en reklame dukket opp i feeden hennes på sosiale medier-appen.

«Vi ser etter 30 mødre som er interessert i en uforpliktende konsultasjon og en implantatrådgivning for «Mommy Makeover» (verdi 1000 kr)», står det innledningsvis i annonsen.



Annonsen skal tilsynelatende være fra Ullevål Plastikkirurgi. Les hva de svarer da God Kveld Norge tar kontakt, lenger ned.

FIKK OPP REKLAME: Kristin Gjelsvik fikk opp denne reklamen på sin Instagram-feed. Foto: Skjermdump / Instagram

«Mistet volum i brystene? Kjenner du ikke igjen den gamle kroppen din? Å bli mor er fantastisk, men kroppen blir ikke den samme etter ett eller flere svangerskap».

Videre hevder den aktuelle klinikken at med «Mommy Makeover kan man få tilbake det man en gang hadde».

Dette får Gjelsvik til å se rødt.

– Usunt og uheldig fokus

Til God Kveld Norge forteller influenseren at hun fikk sjokk da hun så annonsen og klassifiserer det som «noe av det mest hårreisende jeg har sett»:

– Er ikke jeg fin nok som jeg er?

– Jeg hadde blitt veldig bevisst på den kroppslige endringen, mye mer enn jeg hadde vært i utgangspunktet, sier Gjelsvik.



Hun forteller at nybakte mødre har nok å tenke på, og at flere kan ha ulike typer følelser knyttet til svangerskap, fødsel og tiden etter.

– Og ikke minst følelser rundt egen kropp! Den endrer seg jo og det skal den gjøre.

– Man har båret fram et barn i ni måneder - og så skal du faktisk være matfatet til dette barnet. Puppene forandrer seg og kroppen er jo i endring, sier hun og fortsetter:

– Istedenfor å hylle kroppen, som faktisk skaper et liv, så skal man bli minnet på at kroppen «må du aller helst gi en makeover for å bli fin igjen», og det er et utrolig usunt og uheldig fokus.

I annonsen står det at «med Mommy Makeover kan du få tilbake det du en gang hadde».

– Det er bare en helt vanvittig ting å skrive.

– Er du ikke like perfekt, om ikke mer, etter en fødsel fordi kroppen din har endret seg? spør Gjelsvik.

Avslutningsvis trekker Gjelsvik frem at man fort kan føle seg usikker i mammarollen, og at en slik annonse derfor kan gjøre at man føler seg mer usikker.

– Skal du i tillegg få en ny bekymring og usikkerhet rundt kroppen din? Du har mer enn nok på din tallerken som det er.

– La kvinner føde og se ut som de gjør. La de for guds skyld nyte tiden etter fødsel så godt det går, uten å bli bombardert med den type reklame.

Ettbarnsmoren påpeker likevel at dersom man ønsker å rette opp i «slappe, avdankede hengepupper», så skal man få lov til det.

– Det handler bare om at man ikke skal trenge å få den reklamen slengt i fleisen, med den ordlyden, avslutter hun.

Kirurg :– Viktig å ikke fremme kroppspress

Plastikkirurg i Aleris, Hilde Bugge, skriver i en e-post hva de tenker om annonsen.

– Vi synes ikke det er greit å insinuere, slik det gjøres i denne annonsen, at kvinnekroppen bør «fikses» etter fødsler. Vi tolker det også som et mulig brudd på markedsføringsreglene, skriver hun.

Videre skriver kirurgen at voksne selv må få bestemme om de ønsker å gjennomføre kosmetisk inngrep, men at det må være et veloverveid og informert valg.

– Basert på gode faglige råd og ikke body shaming.

– Vi er alle forskjellige, og det er viktig at vi som leverer tjenester innen plastikkirurgi ikke fremmer kroppspress og negative følelser knyttet til normale kroppslige variasjoner, legger hun til.

PLASTIKKIRURG: Hilde Bugge er plastikkirurg ved Aleris, og mener at annonsen insinuerer at kvinnekroppen bør «fikses» etter fødsler. Foto: Aleris

Bugge påpeker at en graviditet er en stor kroppslig forandring og påkjenning, og vil for noen ta flere måneder før de føler seg som seg selv igjen.

– Mens noen blir som før graviditeten, vil andre kunne ha vansker med å gå ned i vekt, oppleve hudforandringer og få overskuddshud. Alt dette er helt normalt.

Tilbyr ikke denne type behandling

God Kveld Norge har vært i kontakt med Ullevål Plastikkirurgi, som forteller at de ikke var klar over denne annonsen.

– Markedsføringsfirmaet hadde gjort en feil og de har beklaget til oss, og rettet opp i feilen i løpet av to timer.

– All vår reklame er kvalitetssikret, som vil si at markedsføringsfirmaet alltid sender annonsetekstene til oss før de publiserer. Vi har ikke denne type behandling på vår klinikk, understreker de.

Legger seg flat: – Publisert ved en feil

God Kveld Norge har også tatt kontakt med det aktuelle markedsføringsfirmaet, Wise Media.

De skriver i en melding at de samarbeider med flere klinikker i Skandinavia, og at annonsen fra Ullevål Plastikkirurgi ble publisert ved en feil.

– En av våre ansatte skulle lansere kampanjen og annonsen for en klinikk i Sverige på deres annonsekonto, men som følge av en feil publiserte den ansatte den på den norske klinikkens annonsekonto.

Videre forklarer firmaet at så fort de la merke til annonsen, ble den fjernet.

– Dette var en ærlig feil vi som markedsføringsselskap gjorde overfor vår klient. De verken visste om eller hadde godkjent denne annonsen, fordi de ikke engang tilbyr dette i klinikken.

Ønsker ikke påpeke feil hos kvinner

På spørsmål om hva Wise Media tenker om selve innholdet i annonsen, svarer de følgende:

– Ettersom klinikker i Sverige har slike behandlinger og kampanjer, så skrev vi det slik.

– Vi vet at det er mange mennesker og «mødre» i dette tilfellet som har komplekser eller tanker om kroppens endringer.

– Målet vårt var derfor ikke å påpeke feil ved en kvinnes kropp, men å forsøke å snakke med målgruppen som identifiserer seg med dette, sier de.

Videre sier markedsføringsfirmaet at det ikke er Wise Media selv som har laget disse tekstene som ble skrevet.

– Tekstene ligger på nettsidene til klinikker i Sverige som utfører «mamma-makeover» og tekstene ble derfor tatt fra sidene deres.

– Og da sikter vi i hovedsak til tekster som kan påvirke mødre negativt som: «med Mommy makeover kan du få tilbake det du en gang hadde».



Wise Media påpeker at de som markedsføringsbyrå lytter til hva klinikker ønsker å nå ut med.

– Vi som byrå står ikke for at kvinner trenger plastisk kirurgi for å få tilbake sin gamle kropp. Om vi synes noe er bra og andre ting er mindre bra, kan vi ikke blande inn våre personlige meninger, selv om vi gir råd i tekstene, avslutter de.