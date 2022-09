Noah Vasstrand deler åpenhjertig: – Har aldri vært påtrengt

I løpet av fire sesonger har «Funkyfam» åpnet opp dørene for TV-seerne. Da har én ting har vært avgjørende for Noah Vasstrand (21).

I sesong fire av TV 2-programmet Funkyfam har familien Massa-Vasstrand tatt seerne med på flere store og sårbare øyeblikk.

Et familiemedlem, som både denne og tidligere sesonger, har vært åpen om eget liv er Noah Vasstrand (21). Han har nemlig slitt med angst, noe han har delt med TV-seerne.

– Jeg føler det folk har likt med Funkyfam er at vi alltid har vært åpne, og du får se sterke følelser og reaksjoner. Og det fortsetter vi jo med, sier Vasstrand til TV 2.

21-åringen er spesielt opptatt av én ting når det kommer til åpenhet rundt psykisk helse.

FRA UNG TIL VOKSEN: Noah Vasstrand har vært med i serien fra han var 16 år. Foto: TV 2

– Har vært som familie

Vasstrand har vært med i serien helt fra første sesong, og beskriver opplevelsen som gøy. Han forteller at han har vokst i løpet av de årene de har blitt fulgt av TV-kameraene.

– Jeg føler det er veldig lett å være seg selv på Funkyfam på grunn av TV-teamet. Folk som har stått rundt har vært som familie, så det har ikke vært noe problem, sier Vasstrand.

Nettopp dette har vært avgjørende for ham når han har delt om angsten.

KOMFORTABEL: Noah Vasstrand forteller at han er komfortabel foran kameraer. Foto: TV 2

– Det som har vært deilig med at jeg har kunnet prate om psykisk helse, og kanskje hjulpet noen, er at det aldri har vært påtrengt.

– Det er et tema som har blitt tatt opp ved at jeg har vært meg selv og fått prata om det, legger han til.

Praten om psykisk helse

Vasstrand forteller at han er en nervøs person som fort kan bli satt ut.

Han synes dog at det hjelper å prate om det. 21-åringen mener det er bra at psykisk helse er et tema som blir snakket om, men at premisset for praten er viktig.

– For min del føler jeg at praten har kommet naturlig. Og hvis det hjelper noen, så er det sykt kult, forteller Vasstrand.

Han deler videre at han er stolt over å ha pratet åpent om utfordringene, og at dette har blitt tatt godt imot av seerne. Vasstrand opplyser også at det går bra med han i dag.

– Jeg har blitt mye flinkere på å takle det, så det kommer jeg til å ta med meg resten av livet.

Veien videre

Vasstrand var 16 år da han først ble med på Funkyfam-eventyret, og har gått gjennom mye forskjellig siden den gang. Nå gleder han seg til å se hvordan han takler det nye voksenlivet.

– Jeg har alltid hatt en plan med livet mitt når vi har filma Funkyfam. Forrige sesong var det militæret, og før der igjen så har jeg gått på skole og hatt en deltidsjobb.

– Nå er det jeg som styrer mitt eget liv. Jeg gleder meg til å se hvordan det ser ut fra andre siden, forklarer Vasstrand.

Under innspillingen jobbet han nemlig i klesbutikk, noe som bidro til å åpne nye dører for ham. Drømmen er å drive med mote.

– Jeg synes det er supergøy å jobbe med mennesker. Det er derfor jeg jobbet i klesbutikk. Jeg fikk fulgt opp kunder og gi skikkelig bra kundeservice. Det er det som gjorde at jeg forelsket meg i mote.

MODELL: Noah Vasstrand har flere ganger vært modell for klesbutikken han jobbet i. Foto: TV 2

– Hvor veien går derfra, til det jeg skal drive med, vet jeg ikke. Det er i hvert fall klær jeg har lyst til å drive med.

Se Funkyfam mandag til onsdag på TV 2 og TV 2 Play.