Niklas Baarli prøver kontroversiell slankemetode

«Farmen»-programleder Niklas Baarli (34) avslører i podkasten «Baarli og Silseth går i terapi» at han i disse dager gjør et forsøk på å gå ned i vekt med hjelp av en Allurion gastrisk ballong.



Behandlingen går ut på å svelge en kapsel som inneholder en komprimert ballong. Kapselen er knyttet til et tynt kateter, og når kapselen er svelget og ligger i magesekken, fylles ballongen med en halv liter vann, og kateteret føres ut.

Ballongens hensikt er at den skal få personen til å føle seg mett. Etter fire måneder skal den sprekke av seg selv, og føres ut av kroppen sammen med avføringen.

Niklas Baarli har i lang tid vært åpen om at han sliter med å kontrollere matinntaket, og vannballongen er hans nyeste forsøk på å bli mer måteholden.

– Jeg har slitt med vekta siden jeg var 22 år, og jeg klarer ikke slutte å spise. Så for å hjelpe meg selv med det, har jeg valgt denne løsningen, sier han til TV 2.

FORSØKT MANGE GANGER: Niklas Baarli kaller seg selv «diettkongen», etter å ha forsøkt en rekke metoder for å gå ned i vekt. Her er han fotografert under Gullruten i Bergen med ektemannen Benjamin Silseth Foto: Tuva Åserud / NTB Scanpix

Lang dietthistorikk

Baarli har tidligere forsøkt å gå ned i vekt med lavkarbo, høykarbo, og den såkalte pizzadietten.

– Jeg har prøvd det meste, så jeg er en slags diettkonge. Pizzadietten er kanskje den jeg har fått mest kritikk for. Da spiste jeg én Grandiosa fordelt på en hel dag. Jeg delte pizzaen i fire, og spiste én del fire ganger om dagen, sier han med latter i stemmen, før han tilføyer:

– Men disse diettene fungerer sjelden i lengden, så nå har jeg valgt noe som er hakket mer permanent. Jeg er jo en evig jo-jo-slanker.

Har gått ned seks kilo

Baarli forteller videre at han slet med kvalme de tre første dagene etter han svelget ballongkapselen, men at dette nå har gitt seg. Nå har appetitten kommet tilbake, og han merker at metthetsfølelsen kommer raskere.

– Jeg spiser mye mindre fordi jeg blir utrolig fort mett. Det funker veldig bra. Jeg har jo gått ned seks kilo de første fire dagene.

Han har ikke satt seg noe mål om hvor mange kilo han skal slanke bort.

– Jeg har bare lyst til at klærne jeg brukte før skal passe.

VIL GÅ NED I VEKT: Baarlis mål med vannballongen i magen, er å kunne passe inn i klær han tidligere brukte. Her er han fotografert i forbindelse med «Gullruten» i mai 2023. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Følges opp av ernæringsfysiolog

For å sørge for at Baarli får i seg nok næring og at alt går riktig for seg, møter han jevnlig ernæringsfysiologen og leder for Helsa som val, Samantha Lerviken. Hun har jobbet med over hundre mennesker som har gjort det samme som Baarli.

Lerviken sier mye positivt om ballongbehandlingen, men understreker at det ligger et stort oppfølgingsansvar på de som velger å gjøre dette.

– Du må jobbe videre med den forandringen. Ballongen er bare et hjelpemiddel i 16 uker. Ballongen er ingen diett. Når den er ute av kroppen, kan du ikke gå tilbake til gamle uvaner. Du må tenke på hva du spiser, og du bør bevege deg mer, sier Lerviken.

Baarli er klar over alt Lerviken sier, men vet foreløpig ikke hva slags livsstil og kosthold han skal ha etter ballongen er ute av kroppen.

– Det vet jeg ikke. Jeg håper at jeg, sammen med ernæringsfysiologen som passer på meg, skal klare å finne et system jeg kan leve med.



Overlege fraråder ballongbehandling

En som ikke er begeistret for ballongbehandling, er professor og overlege Jøran Hjelmesæth.

Han er seksjonsoverlege ved Hormon, overvekts- og ernæringsavdelingen ved Sykehuset i Vestfold, professor ved Universitetet i Oslo, og leder for Nasjonalt råd for ernæring.

Han vil ikke anbefale vannballongen for å redusere kroppsvekt.

– Nei, tvert imot vil jeg fraråde slik behandling, fordi dokumentasjonen på effekt og bivirkninger fortsatt er mangelfull, og fordi det er så mange andre alternativer som gir minst like god eller bedre vektreduksjon, sier han, og nevner lavkaloridietter og medikamenter som eksempler.

KRITISK: Professor og overlege Jøran Hjelmesæth anbefaler ikke å bruke ballongbehandling for å gå ned i vekt. Foto: Geir Olsen / NTB Scanpix

– Det er ikke dokumentert at en slik ballongbehandling er like bra eller bedre på sikt enn en rekke andre mindre inngripende vektreduksjonsprogrammer, men det er en liten fare for alvorlige bivirkninger som tarmslyng eller at magesekken sprekker, sier han og henviser til forskning publisert hos Springer Link og ClinicalKey.

Hjelmesæth råder alle som lar seg friste til å gjøre følgende:

– De bør kontakte sin fastlege, og diskutere bedre dokumenterte alternativer for å gå varig ned i vekt.

Allurions hovedkontor i Frankrike har blitt kontaktet av TV 2 for å svare på Hjelmesæths kritikk, men har i skrivende stund ikke besvart våre gjentatte henvendelser.