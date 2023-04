Nicolai Cleve Broch om sin nye rolle: – Han finnes i mange lokale breddeklubber

Skuespiller Nicolai Cleve Broch (47) er mest kjent for sine seriøse roller, deriblant i spenningsserien «Ammo». Men i den nye TV 2 Play-serien «Innebandykrigerne» tar Broch spranget fra drama til komedie.

– En god grunn til at jeg gjør dette, er fordi det er nytt for meg. Manuset var veldig gøy, så det var ikke vanskelig å si ja til dette her, sier Broch, og legger raskt til:

– Jeg var ikke i tvil et sekund.

– Smertefritt og kjempegøy

I tillegg til Broch, består «Innebandykrigerne» av blant andre «Kompani Lauritzen»-aktuelle Iben Akerlie (35), Bjørn Myrene (43), og Amir Asgharnejad (37). I tillegg har den tidligere ishockeyspilleren Erik Follestad (33) sin skuespillerdebut i serien.

INNEBANDYKRIGERNE: Realityparodien «Innebandykrigerne» har Bjørn Myrene, Amir Asgharnejad, Nicolai Cleve Broch, Iben Akerlie og Erik Follestad i hovedrollene. Foto: TV 2

I forrige uke var ensemblet til komiserien samlet til førpremiere på Nieu Scene på Torshov i Oslo, og Broch har bare gode ord å si om sine skuespillerkolleger og deres varierte bakgrunner.

– Erik er fremoverlent og nysgjerrig og en veldig ærlig og fin skuespiller. Han er helt seriøst et åpenbart talent. Bjørn Myrene er fantastisk morsom, og Iben er jo morsom. Det var helt smertefritt og kjempegøy.

Tok tullet på alvor

I serien – som er en parodi på dokusåpen «Iskrigerne» – har Broch rollen som innebandytreneren Tor, en karakter han har hentet fra et sted dypt inni seg selv.

– Jeg tror Tor finnes i mange lokale breddeklubber. Han finnes over alt, tror jeg. Jeg gjorde ikke veldig mye research før rollen – han er hentet fra mitt dypeste indre. Han finnes hos meg!

Skuespilleren tror at serien vinner på at den ble laget i dypeste alvor, til tross for at det er en komedie.

– Det jeg likte med prosjektet – og det som var tanken – var å gjøre det på ordentlig. Jeg har tatt Tor på alvor og spilt situasjonene på alvor. Jeg tror nettopp det at vi har gjort det i største alvor, gjør at det blir morsomt.

– Proff til beinet

Serieskaper Espen PA Lervaag (45) er mildt sagt fornøyd med å få med Broch, og skryter av hva den rutinerte skuespilleren bidro med.

– Vi sendte manuset til ham og han syntes det var gøy. Han hadde lyst til å gjøre noe som var litt mer lekent og gøyalt. Og det er vi veldig glade for. Han er jo proff til beinet – dritgod – og det smittet over på hele rigget vårt. Jeg er veldig takknemlig for at han ble med, sier Lervaag.

FORNØYD: Serieskaper Espen PA Lervaag er glad for at Nicolai Cleve Broch takket ja til å bli med i «Innebandykrigerne». Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

«Innebandykrigerne» har premiere på TV 2 Play mandag 27. mars.