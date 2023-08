«Nico» skal bli pappa

Artist Nicolay Sereba (33), kjent som én halvdel av «Nico & Vinz», blir pappa for første gang.

Det annonserte hans forlovede, Makeda Dyhre (31), i sin egen podkast «100%», hvor det også kommer frem at de venter en jente om kort tid.

Der erkjenner Sereba at han har «litt babynerver», og utdyper:

– Jeg har ikke noen referansepunkter. Jeg har ikke opplevd det her før, jeg vet ikke hvor klar jeg er, jeg vet jeg har lyst på (...) Når hun blir født, hva skjer når babyen kommer hjem? Har hun noen sted å sove?

Paret forteller lattermilde, i episoden fra 24. august, at de foreløpig ikke har anskaffet en seng til det kommende barnet, som er ventet i september.

– Det er ikke noe bombe liksom, vi skal liksom gjøre alt samtidig, men det går bra, kommenterer Dyhre.



God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra de kommende foreldrene, uten hell.

Fant tilbake til hverandre

Det var lenge stille fra Nico & Vinz, som i 2014 gjorde internasjonal suksess med låten «Am I Wrong» og flyttet til USA for å satse.

I fjor trådte de imidlertid tilbake i rampelyset og kom med flere store nyheter da de gjestet Lindmo.

Vincent Dery fortalte at han hadde blitt pappa, mens Nico Sereba avslørte forlovelse.

– Jeg har rett og slett «reconnected» med den personen jeg har forlovet meg med. Vi var sammen for tolv år siden, sa Sereba.

Han forklarte til programlederen at de fant tonen igjen da han returnerte til Norge for å være nærmere familien under pandemien.

– Vi begynte å møtes litt igjen, også merket jeg at ting «checket» av på listen, verdiene matchet.

Makeda Dyhre, som også er artist, har medvirket i en rekke TV-programmer. I 2013 var hun med i «The Voice». I 2016 deltok hun i Melodi Grand Prix og året etterpå «Stjernekamp».

Comeback og familiefokus

Nico & Vinz slapp i mars en ny singel og har i år opptrådt i Norge på festivalen Ekstremsportsveko og veldedighetskonserten «Stronger2gether».

Gruppa har ikke sluppet nytt album siden suksessen i 2014. Duoen har tidligere uttalt at perioden preget dem negativt, og at de ikke ville lage ny musikk uten at de med sikkerhet visste at det ville bli bra.

I podkasten «100%» forsikrer Sereba om at «masse heftig musikk» kommer snart, og bemerker samtidig at bransjen har endret seg mye.

– Vi er en eldre generasjon artister, og med den nye generasjonen skjer alt på TikTok.

33-åringen sier at de må bli flinkere på appen, som plateselskapet er «superopptatt» av.

– Det er helt sinnssykt, men den appen der eier hele bransjen,

Men Sereba er tydelig på at ingen kommende prosjekt kan måle seg med det som snart skal skje på privaten.

– Jeg har opplevd ganske mye i karrieren og fått reist mye, sett mye, også i livet, men jeg føler liksom å få barn er det eneste jeg har lyst til å gjøre akkurat nå.



Han forteller også at han drømmer om en stor familie, med intet mindre enn fem barn. Sereba og Dyhre er klar på at det er greit å se an den drømmen, som kan bli utfordrende når begge har hver sine mål for musikk-karrieren.

– Det høres veldig teit ut å si, men jeg vil ikke bare være en mamma. Man er så mye mer enn bare det, sier Dyhre, før hun åpenhjertig deler videre:

– En ting jeg har fått så noia for er at han skal få lov til å oppfylle drømmen sin, som også er min, uten at jeg får gjort det.



Paret prater også i podkasten om at kommunikasjon og planlegging vil være viktig for å oppnå drømmer og oppdra barn, særlig med tanke på «Nicos» reisevirksomhet med «Vinz».

– Man er sammen om et større mål, slår Sereba fast.