Nick Carter saksøkt for overgrep: Nekter anklagene

GOD KVELD NORGE (TV 2): Nick Carter (42) blir saksøkt for påstått voldtekt av en mindreårig i 2001. I en uttalelse fra Backstreet Boys' advokat nekter artisten for anklagene.

ANKLAGET PÅ NYTT: Tidligere Backstreet Boys-medlem Nick Carter blir anklaget for voldtekt for andre gang siden 2017. Artisten nekter anklagene via sin advokat. Foto: ALBERTO E. RODRIGUEZ

Tidligere Backstreet Boys-medlem Nick Carter (42) er blitt saksøkt etter anklager om seksuelt overgrep av en mindreårig som skal ha funnet sted i 2001, skriver The Guardian.

I en uttalelse fra Backstreet Boys' advokat anskaffet av Page Six nekter den 42 år gamle artisten for anklagene.

– Denne anklagen om en hendelse som visstnok fant sted for over 20 år siden, mangler ikke bare juridisk grunnlag, men er også fullstendig usann, sier Backstreet Boys' advokat, Michael Holtz i en uttalelse.

Nekter for anklagene

Ifølge søksmålet, først omtalt av TMZ, og senere Rolling Stone, hevder Shannon Ruth (39) at hendelsen oppstod etter en Backstreet Boys konsert i Tacoma, Washington i 2001, da hun var 17 år gammel, skriver The Guardian.

I uttalelsen nekter Holtz alle anklagene på vegne av sin klient og hevder at søksmålet er et PR-stunt fra Ruths side.

– Uheldigvis har Ruth nå i flere år blitt manipulert til å komme med falske anklager mot Nick. Disse påstandene har gjentatte ganger endret seg vesentlig over tid. Ingen burde la seg lure av et PR-stunt satt i stand av en opportunistisk advokat. Denne anklagen er fullstendig uten grunnlag, og vi har ingen tvil om at domstolene raskt vil innse det samme, sier Backstreet Boys-advokaten.

NEKTER: I en uttalelse fra sin advokat nekter Nick Carter for anklagene fra Shannon Ruth. Foto: Raoul Gatchalian/starmaxinc.com

Står frem i pressekonferanse

I de rettslige dokummentene står det at Ruth, som har autisme og cerebral parese, ble invitert med på en drink av Carter om bord på boybandets turnebuss etter konserten.

Søksmålet hevder at Carter førte med seg den da 17 år gamle Ruth til bussens toalett og beordret henne til å utføre oralsex på ham. Videre påstår Ruth at artisten tok henne med til en seng om bord på bussen og forgrep seg på henne.

Under en pressekonferanse uttalte Ruth at en av de største grunnene til at hun ønsker å saksøke Carter er på grunn av smerten den påståtte hendelsen har påført henne.

Hun understreker at hennes største utfordring i livet de siste 20 årene, etter hennes mening, er forårsaket av Carter.

– Etter at han voldtok meg husker jeg at han kalte meg «en tilbakestående liten bitch». Han tok på meg, og etterlot blåmerker på armen min, sier hun under pressekonferansen.

Ruth påstår under pressekonferansen at noe av grunnen til at hun kommer ut med anklagene først nå, er på grunn av at Carter skal ha forsøkt å hindre henne fra å snakke ut.

– Jeg vil også gjerne si at Carter forsøkte å skremme meg til stillhet ved å si at ingen noensinne ville tro meg hvis jeg fortalte om det som hadde skjedd, sier Ruth.

Flere anklager

Det er ikke første gang Carter har stått i møte med sterke anklager.

I 2017 anklaget artist og skuespiller Melissa Schuman (38) den tidligere Backstreet Boys-sangeren for voldtekt.

I et blogginnlegg hevdet Schuman at det påståtte overgrepet skjedde i 2003, da hun var 18 år gammel. Artisten hevdet at Carter skal ha tvunget henne til å utføre oralsex på ham, for så å ha forgrepet seg på henne.

Også den gangen nektet Carter for anklagene.

I 2018 vedtok distriktsadvokaten i Los Angeles at de ikke kom til å gå videre med Schumans sak ettersom foreldelsesfristen på saken hadde utgått i 2013, skrev CNN.