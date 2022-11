Nick Cannon blir pappa for ellevte gang

GOD KVELD NORGE (TV 2): – En vakker dag for Beautiful Zeppelin Cannon å komme til verden, skriver Nick Cannon (42) på Instagram.

ELLEVEBARNSFAR: Skuespiller og programleder Nick Cannon (42) har siden 2011 blitt far til elleve barn. Foto: Alberto E. Rodriguez / NTB

Skuespiller Nick Cannon (42) annonserte denne lørdagen et nytt tilskudd til sin barneflokk på ti.

– En vakker dag for Beautiful Zeppelin Cannon å komme til verden, skriver Canon om sin nyfødte datter i et innlegg på Instagram.

Videre i posten hyller Cannon barnets mor og sin nåværende kjæreste, modellen Abby De La Rose (31).

– Ikke en dag går forbi uten at jeg blir fylt med takknemlighet for all din omtanke, godhet og inspirasjon. Tusen takk, skriver skuespilleren.

På løpende bånd

Cannon, som for tiden er aktutell som programleder i «The Masked Singer», har i løpet av de siste årene gjort seg kjent for å bli far på løpende bånd.

I tillegg til den nyfødte datteren er Cannon og De La Rosa foreldre til tvillingparet Zion og Zillion (1).

Huffington Post skrev i september fødselen av sitt tiende barn, sønnen Rise Messiah, som han fikk sammen med ex-kjæresten Brittany Bell.

Det tidligere barnet har også to andre barn, sønnen Golden Sagon (5) og datteren Powerful Queen (1).

Tidligere samme måned kom Cannons niende barn til verden, nemlig Onyx Ice, sammen med den tidligere «The Price is Right»-modellen LaNisha Cole, skrev Huffington Post.

Hans eldste tvillingpar, Moroccan og Monroe (11), fikk han sammen med sin ex-kone, den verdenskjente sangeren Mariah Carey.

Flere på vei

Alyssa Scott og Cannon fikk sammen sønnen Zen i fjor, men bare fem måneder etter fødselen, i desember 2021, kom foreldreparet med den triste nyheten om at han var gått bort på grunn av hjernekreft.

I oktober annonserte Scott at hun var blitt gravid på nytt i et innlegg på Instagram som ble møtt med en storm av spekulasjoner rundt hvem som var det nye barnets far.

Nå i november bekreftet Scott ryktene om Cannons farskap til den nye babyen i en serie av Instagram-innlegg som viser en intim fotoshoot med gravide Scott og Cannon i et badekar.

I et innlegg fra 4. november avslører Scott at det nye tilskuddet til Cannons barneflokk har termin allerede i desember.