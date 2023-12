Ni lastebiler må til for å julepynte dette London-hotellet

Se for deg at du har ni timer på å pynte til jul. Kanskje er det langt mer tid enn du trenger?

På luksushotellet Corinthia i London er det helt motsatt. Der sørger disse ni timene for å gi de ansatte makspuls.

På den tiden må de nemlig tømme ni lastebiler med diverse pynt, sette opp 120 juletrær, henge opp 4000 julekuler og over halvannen kilometer med julelys.

IKKE NOK MED ETT JULETRE: 120 raust pyntede trær viser seg å være det riktige antallet på hvor mange juletrær man trenger på luksushotell-nivå. Foto: TV 2 Play

Alt skal skje sømløst i løpet av ni timer – på nattestid. For de fasjonable gjestene skal sove skjønnhetssøvnen sin helt uvitende om det orkestrerte kaoset som foregår rundt omkring på hotellet.

STEMNING: Fra gjestene legger seg om kvelden til de går til frokost klokken 06 om morgenen har forvandlingen skjedd - og Corinthia London er ferdigpyntet til jul. Foto: TV 2 Play

Når gjestene sjekker inn morgenen etter, putrer det «snøflak» over lobbyen og julen er i gang.

– Det er en enorm jobb, en massiv installasjon, forteller prosjektleder Georgina Bastick.

IKKE DIN ORDINÆRE DØRKRANS: Du vet det er ekstra når fire personer må til for å sette opp julekransen. Foto: TV 2 Play

Må bla opp for rom

Altså er ingenting overlatt til tilfeldighetene når julen skal feires på hotellet som ligger midt i smørøyet mellom Themsen og Trafalgar Square, og et steinkast unna idylliske Whitehall Gardens.

I dokumentaren «Five Star Christmas: Inside the Corinthia» på TV 2 Play får man et eksklusivt innblikk bak dørene til London-hotellet som de færreste kan ta seg råd til å sjekke inn på.

Listen over kjendisgjester som har tråkket over den gylne dørkarmen er like lang som den er imponerende.

Her har Oprah Winfrey, Tom Cruise, James Corden, Jay-Z, Rihanna og George Clooney holdt hus. Det er lett å forstå hvorfor hotellet har fått tilnavnet «stjernehotellet».

STJERNESTED: Hotellet har for vane å besøkes av kjente fjes. Her lanserer Margot Robbie, Leonardo Dicaprio, Quentin Tarantino og Brad Pitt den Oscarvinnende «Once Upon A Time in Hollywood» på taket til Corinthia Hotel med utsikt til London Eye. Foto: David Parry

Det er lite som skriker britisk luksus mer enn dette stedet. Her er teppene i vinterhagen spesialdesignet i Skottland og barna som bor på hotellet i julen får julegaver fra det eksklusive varehuset Liberty.



Det hele har også sin pris.

Her koster det absolutt rimeligste rommet 10.000 kroner for én natt. Skal du flotte deg, kommer prisen fort opp i over 30.000 kroner natten.

STATSBESØK: Prinsen og prinsessen av Wales, William og Catherine møter den sør-afrikanske presidenten Cyril Ramaphosa på Corinthia i 2022. Foto: Justin Tallis

Kronjuvelen er riktignok et penthouse. Det er ikke bare ett, men sju av disse. Den raffeste av dem alle heter «Royal Penthouse» og koster over 270.000 kroner natten.

Blar du opp dette, får du riktignok en del andre goder – en personlig butler døgnet rundt, din egen bil med sjåfør som navigerer deg gjennom London-trafikken og en person som pakker opp og ned i koffertene dine.

Trudeau refset for Corinthia-luksus

Det er ikke alltid at det slår positivt tilbake at man har bodd på hotellet. Det fikk Canadas statsminister erfare i 2022.

Da han skulle delta i dronning Elizabeths begravelse, falt valget på luksushotellet Corinthia.

GODT UTHVILT: Den kanadiske statministeren Justin Trudeau og kona Sophie Grégoire Trudeau ankommer dronning Elizabeths begravelse etter en natt på luksushotell. Foto: Phil Noble

Da pressen i etterkant fikk tak i regningen for oppholdet i Storbritannia for dette offisielle engasjementet, viste det seg at statsministeren hadde betalt over 50.000 kroner per natt for å bo på Corinthia, ifølge CBC News.

Besøket til Trudeau ble unnskyldt med at hotellprisene fløy til værs da så mange offisielle gjester måtte finne husly for anledningen.

Det var rett og slett kamp om de flotteste hotellrommene i den britiske hovedstaden som sørget for at den kanadiske statsministeren måtte flotte seg litt ekstra.

Turen hadde for øvrig en prislapp på leie 400.000 kanadiske dollar, over 3,2 millioner norske kroner.

Skapte overskrifter etter Beyoncé-besøk

Da Beyoncé Knowles bodde på Corinthia i forbindelse med sin «Renaissance World Tour» i London, skapte det overskrifter av en langt mer hyggelig grunn.

Verdensstjernen spilte nemlig fem utsolgte konserter på Tottenham Hotspurs arena, med en publikumskapasitet på elleville 60.000 konsertgåere.

Etter showet dro hun tilbake til det som sies å være hennes favoritthotell i London. Ifølge kilder hadde hun en relativt sunn rider overlevert til de hotellansatte, ifølge avisen The Mirror.

Eksotiske frukter og vann på flaske sto høyt på ønskelisten, det samme gjorde vegansk «mac 'n' cheese», samt sprellende laks.

Stjernen delte også bilder fra Corinthia-oppholdet på sin Instagram-konto:

Ikke nok med at Beyoncé skal ha tipset både butler og innsjekkingsansvarlig i rause mengder, det regnet også fordeler for de andre som jobbet på hotellet under oppholdet.

Hitmakeren var nemlig så fornøyd med de ansatte, at samtlige ble skjenket VIP-billetter til de utsolgte konsertene.

«Five Star Christmas: Inside the Corinthia» ser du på TV 2 Play.