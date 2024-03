Neve Campbell snur etter lønnsmisnøye – returnerer til «Skrik»

Det har vært mye støy rundt den kommende «Skrik»-filmen. 50-åringen sto over en runde, men gjør nå comeback i rollen som for alvor gjorde henne berømt. Det vekker blandede reaksjoner.

«Skrik», eller «Scream»-filmserien som startet i 1996 har nådd ikon-status blant skrekk-entusiaster.

Etter 11 års pause returnerte Neve Campbell (50) til hovedrollen som Sidney Prescott i «Skrik 5».

Men da nummer seks i rekken kom ut i fjor, var det uten henne.

Årsaken var at hun ikke var fornøyd med lønna. Å stå over beskrev hun som en tung avgjørelse å ta.

– Som kvinne har jeg måttet jobbe ekstremt hardt i min karriere for å etablere min verdi, spesielt når det kommer til «Skrik». Jeg følte at tilbudet som ble presentert for meg ikke tilsvarte verdien jeg har tilført filmserien, sa Campbell til Variety.



Trakk seg etter sparking

Men det er ikke det eneste som har vakt oppsikt med «Skrik»-oppfølgerne.

Den sjuende og kommende filmen i rekka har fått mye spalteplass.

Jenna Ortega og Melissa Barrera på «Skrik 6»-premiere i New York. Foto: Steven Bergman / AFF-USA.COM

Melissa Barrera (33) skulle nemlig være med, men fikk i fjor sparken etter å ha ytret seg om Israel-Palestina-konflikten, hvor hun beskrev det som skjedde i Gaza som «folkemord» og «etnisk rensing».

En dag senere ble det kjent at «Wednesday»-stjerna Jenna Ortega trakk seg fra filmen. Ifølge Variety skal det ha vært fordi innspillingen krasjet med produksjonen av andre sesong av Netflix-serien.

På lille julaften avslørte regissør Christopher Landon avslørte at han forlot prosjektet.

– Det var en drømmejobb som ble til et mareritt. Hjertet mitt er knust for alle involverte. Alle, skrev Landon på X, melder The Independent.



«Hjerteskjærende»

Tirsdag avslørte Campbell på Instagram at hun gjør comeback i «Skrik 7».

Der skriver skuespilleren at det har vært spennende å være med i filmene, og at hun «alltid» har vært takknemlig for ringvirkningene det har gitt.

– Veldig glad og stolt over å si at jeg på den mest respektfulle måten har blitt bedt om å bringe Sidney tilbake til skjermen, og jeg kunne ikke vært mer begeistret!



Kevin Williamson, som skrev de første Skrik-filmene, tar over som regissør.

Varsler boikott

Campbells nyhet har fått flere til å stille spørsmål. I kommentarfeltet skriver mange at de er skuffet over at hun tilsynelatende ikke «støtter» Melissa Barrera ved å boikotte filmen.

«Som en livslang fan er dette faktisk hjerteskjærende. Håpet virkelig du ville vise solidaritet med Melissa», skriver en.



Enkelte har stilt spørsmål til kritikerne – om de ville gjort det samme hvis de hadde fått en slik økonomisk mulighet.

Da Barrera ble sparket, uttalte produksjonsselskapet Spyglass at de hadde «nulltoleranse for antisemittisme».

Flere skriver at de er skuffet over Campbell for å samarbeide med filmselskapet.

«Spyglass fortjener konsekvenser for hvordan de behandlet Melissa. Jeg er så glad for de endelig betaler deg det du fortjener, men det er ikke rettferdig at det er på bekostning av at Melissa ble sparket», skriver en, mens en annen kommenterer:



«Jeg vil ikke støtte denne filmen og skuespillerne som har valgt å tie om dette enorme problemet».