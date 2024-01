Nettet koker etter Golden Globe-drama

Natt til mandag var det duket for en av årets største internasjonale prisutdelinger i Los Angeles på Beverly Hilton, nemlig Golden Globes.

En rekke store navn var til stede, blant andre Timotheé Chalamet (28), Selena Gomez (31), Taylor Swift (34) og Keleigh Sperry (31).

Førstnevnte dukket opp alene på den røde løperen, men da han kom inn i festlokalet ble han sett med sin nye flamme, nemlig Kardashian-søsteren Kylie Jenner (26).

Det var imidlertid ikke bare Jenner som ønsket en liten bit av Chalamet, skal man tro sosiale medier-appen TikTok.



Skal ha fått et «nei» fra Jenner

I den virale videoen kan det tilsynelatende se ut til at venninnene Selena Gomez, Taylor Swift og Keleigh Sperry snakker sladder.

Flere leppelesere har derfor forsøkt å tolke hva «Who Says»-artisten sier.



«Jeg spurte om jeg kunne ta et bilde med han og hun (Kylie Jenner) sa nei», tolker flere brukere at Gomez forteller til Swift og Sperry i videoen.

I klippet ser man også at Swift og Speey reagerer da skuespilleren tilsynelatende forteller hva som har skjedd, hvor blant annet Sperry spør Gomez «med Timothee?».

Flere spekulasjoner

Nå spekulerer fansen i hvorfor realitystjernen ga Gomez et nei.

Enkelte tror det kan være fordi Gomez og Jenners nye flørt spilte hovedrollene i den romantiske komedien, «A Rainy Day in New York», fra 2019, hvor rollene de spiller har en romantisk relasjon til hverandre.

Mens andre spekulerer i om øyenbryns-saken mellom Jenner, Hailey Bieber (27) og Gomez fra mars i fjor er grunnen til at det kan være dårlig stemning.

Den gang la Gomez ut en spøkefull video, hvor hun fortalte fansen at hun hadde laminert brynene for mye.

Kort tid etter delte også Jenner to bilder på sin Instagrams historiefunksjon, som ble tolket av flere som en hån mot Gomez.

Først publiserte Jenner et bilde av seg selv, hvor hun skrev «Dette var et uhell?» plassert over brynene hennes, i tillegg til et skjermbilde fra en FaceTime-samtale med Hailey Bieber, hvor både Jenner og Bieber var så nær kameraet at omtrent bare øyenbrynene deres var synlige.

I etterkant har de to blitt anklaget for å være «mean girls» på TikTok.

Aviser ryktene

Ifølge TMZ aviser «Wonka»-skuespilleren ryktene om at det er dårlig stemning mellom dem.

En fotograf fra nyhetsnettstedet skal ha møtt Chalamet i Los Angeles, og spurt 28-åringen om det er god stemning mellom han og Gomez.

– Selvfølgelig, skal han ha svart.

Skuespilleren avviser også at det er noe sannhet bak spekulasjonene på sosiale medier, ifølge TMZ.