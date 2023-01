Netflix-stjerne snakker ut: – Jeg ble helt besatt

Skuespiller Camila Mendes (28) fikk sitt store gjennombrudd etter å ha sikret seg rollen som Veronica Lodge i Netflix-hiten «Riverdale», men da hun så seg selv på skjermen, tok usikkerheten overhånd.

I en fersk episode av podcasten «Going Mental with Eileen Kelly» avslører Mendes at «Riverdale»-suksessen vekket mange vonde følelser den unge stjernen tidligere hadde slitt med, skriver US Magazine.

– Jeg så hver episode og tenkte sånn: «Herregud, se på magen min der». Jeg var så usikker, så det (å se meg selv) matet virkelig spiseforstyrrelsen min, sier Mendes til podcastvert Eileen Kelly.

– Spiseforstyrrelsen kom tilbake

I podcastepisoden forklarer Mendes at det ikke var første gangen hun måtte ta opp kampen med en spiseforstyrrelse.

– Jeg har hatt det på flere punkter i livet. En mot slutten av siste året på videregående, så kom den tilbake igjen på college, og så igjen under første sesongen av «Riverdale». Det er nok fordi kroppen endrer seg veldig i begynnelsen av 20-årene. Kroppen min hadde falt helt på plass enda. Da jeg så meg selv, begynte jeg å pirke på alle delene; magen min, armene mine, haken min – hva som helst. Jeg ble helt besatt, forklarer Mendes.

PÅGÅENDE KAMP: I podcasten Going Mental with Eileen Kelly forteller Camila Mendes at spiseforstyrrelser har vært en gjennomgående kamp i hennes liv. Foto: Arturo Holmes

«Riverdale»-stjernen har spilt en av hovedrollene i den populære Netflix-serien siden 2017. Videre forklarer hun at spiseforstyrrelsen også påvirket hennes arbeid på «Riverdale»-settet.

– Det fucker virkelig med din prosess og din evne til å kunne vise følelser og være autentisk, sier Netflix-stjernen.

Fikk profesjonell hjelp

Mendes innrømmer også at hun utviklet en slags frykt for karbohydrater og unngikk den type mat i lange perioder. Deretter sier stjernen at hun falt inn i en syklus der hun overspiste, for så å kaste opp.

Riverdale-skuespilleren forteller at hun i senere tid fikk hjelp til å overkomme frykten for visse typer mat, og kom på bedringens vei ved hjelp av en ernæringsspesialist.

– Hun (ernæringsspesialisten) hjalp meg med å komme over frykten ved å, blant annet, legge inn brød i kostholdet mitt igjen. «Se, det kommer ikke til å drepe deg» sa hun, forteller Mendes.

Snakker ut om kropp

Dette er ikke første gangen Mendes åpner opp om sitt kroppsbilde og sin mentale helse i media. I et intervju med US Magazine i 2018 avslørte skuespilleren at hun var ferdig med dietter etter å ha tatt et valg om å sette helsen foran alt annet.

Mendes har i senere tid også snakket ut om andre familiemedlemmer som også har slitt med spiseforstyrrelser, og har vært aktiv i den amerikanske organisasjonen Project Heal som bidrar med økonomisk støtte til folk som ikke har råd til å oppsøke behandling for spiseforstyrrelser på egenhånd.