Neste år kan du spise middag i verdensrommet

EN DATE DU ALDRI VIL GLEMME: I tre timer kan du nyte denne utsikten og kjenne at du lever. Foto: Zephalto

Se for deg å reise til Frankrike for å nyte en middag av Michelin-kvalitet. Det høres kanskje ut som en drøm?

Mot slutten av 2024 skal startup-selskapet Zephalto begynne å tilby en middag heeelt utenom det vanlige, skriver Daily Mail.

Hva er det som skiller denne opplevelsen fra «vanlige» middager på en fancy, fransk restaurant?

Vel, denne restauranten er i en luftballong - og middagen serveres først når du har reist 25 kilometer over bakken - og ut i stratosfæren.

– Vi valgte å reise 25 kilometer høyt, fordi det er i høyden du er i rommets mørke, med 98 prosent av atmosfæren under deg. Slik kan du nyte jordens kurve i blålinjen. Du er i rommets mørke uten å miste tyngdekraften, forteller gründer Vincent Farret d'Astiès til Bloomberg.

Om dette er ukjent terreng for deg, husker du kanskje Felix Baumgartners elleville rekord hvor han hoppet i fallskjerm fra stratosfæren?

Nå kan du altså få nøyaktig samme utsikt som Baumgartner, mens du nyter en middag i Michelin-stil.

Åtte plasser

I denne luftballongen sitter man ikke i en flettet kurv. Under ballongen henger nemlig en kuppel inndelt i tre rom med store vinduer. Disse gir panoramautsikt en ny mening. Her er det plass til seks personer, samt to piloter.

Høyden man flyr til, er tre ganger så høyt som kommersielle flygninger får muligheten til å fly.

Turen vil vare i seks timer totalt. Det tar halvannen time å komme seg opp i høyden og der blir man i tre timer før hjemturen på halvannen time.

Det franske selskapet regner med å gjøre hele 60 slike turer i sitt første år.

Dette koster det

Enten du har behov for å lufte høydeskrekken eller er totalt blottet for denne frykten, er det et ørlite hinder som også kan skremme enhver: Prisen.

For å nyte dette måltidet må du ut med 120.000 euro, eller nærmere 1,4 millioner norske kroner i dagens kurs.

For å reise trenger man verken noen spesialkurs eller annen trening. Er du frisk nok til å fly med vanlig rutefly kan du også fly til værs i denne ballongen.