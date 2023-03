Nektet å vise seg uten sminke: – Følte jeg jukset

I «Kompani Lauritzen» har vi denne våren sett Agnete Husebye (27) kaste seg ut i knallharde utfordringer. Deltakerne filmes i alt fra gjørme til isvann, og viser sitt «sanne jeg» for åpent kamera.

For Husebye ville dét vært uaktuelt bare for noen få år siden.

USMINKET: I «Kompani Lauritzen» viser Agnete Husebye sitt sanne jeg. Foto: Matti Bernitz

– Jeg gikk aldri på butikken uten sminke. Helt fra syvende klasse turte jeg aldri å vise meg usminket. Bortsett fra til familien, men nesten ikke til venner engang. Det varte nesten helt fram til jeg ble med på «71 grader nord» i 2021.

Youtuberen forklarer at hun tidligere var svært usikker når det kom til eget utseende.

Hatet fregnene

– Jeg hadde ikke noe selvtillit. Fra jeg var liten har jeg hatet at jeg hadde fregner. Jeg har tenkt: «Finnes det ikke en måte å fjerne fregnene på?». På nettet søkte jeg opp: «How to get rid of freckles», og fant en løsning med noe sitron og bakepulver. Jeg gjorde det aldri, men jeg ønsket at jeg også bare kunne være vanlig.

Som barn var Husebye sprudlende og hadde høylytt hjemme, men så fort hun kom på skolen var hun stille og sjenert. Det var derfor mange av hennes nærmeste som ble overrasket da hun etter videregående begynte å publisere videoer på Youtube.



Fjellhamar-jenta ble raskt en av Norges største youtubere, og derfra gikk veien videre til kjendisstatus og deltakelse i 2020-sesongen av «Skal vi danse».

GLAMMET OPP: Agnete Husebye og dansepartner Bjørn Wettre Holthe i 2020-sesongen av «Skal vi danse». Foto: Espen Solli / TV 2

– I «Skal vi danse» var jeg sminket og «glammet» opp, men før «71 grader nord» tenkte jeg: «Nå må jeg vise meg uten sminke hele tiden». Det var skikkelig skummelt å bare skulle være meg, men det var også eksponeringsterapi.

Bedragersyndrom

Som youtuber og influenser har Husebye hatt full kontroll over klippene og bildene hun legger ut i sosiale medier – i motsetning til i de store TV-produksjonene, der filming og klipping gjøres av andre.

– Tidligere hadde jeg bare vist et par nøye utvalgte, usminkede bilder av meg selv på Instagram, men jeg syntes fortsatt at det var veldig vanskelig. Jeg hadde litt bedragersyndrom og tenkte at: «Folk kommer til å skjønne at jeg egentlig ikke ser ut som de tror». Jeg følte jeg jukset, at det bare var en stor løgn. Men så tenkte jeg: «Herregud, skjerp deg», sier hun.

TRYGGERE: Agnete Husebye mener hun ble en bedre versjon av seg selv gjennom deltakelsen i «Kompani Lauritzen». Foto: TV 2

Mer selvsikker

Husebye ble overrasket da de negative kommentarene uteble.

– Da tenkte jeg: «Herregud, dette gikk jo fint». Jeg fikk ingen kommentarer på: «Oi, ser du sånn ut?». Da de ikke kom, tenkte jeg: «Hva er det jeg har gått rundt og vært redd for?». Det var en skikkelig øyeåpner for meg. Det var skikkelig fint, sier hun og smiler.

I dag er 27-åringen blitt tryggere på seg selv, ikke minst på grunn av mestringsfølelsen hun har kjent på gjennom livsstilsendringen i TV-programmene «16 ukers helvete» og «Kompani Lauritzen».

– Jeg har blitt en mer selvsikker versjon av meg selv. Nå har jeg også fått masse komplimenter for fregnene mine. Broren min har sagt det til meg hele livet, men før tok jeg aldri til meg komplimentene. Da tenkte jeg heller: «Det sier du bare for å være grei, fordi du tenker at jeg trenger å høre det». I dag setter jeg pris på hver fregne.

