Nekter å vise dette på TV: – Er du sinnssyk?!

Denne høsten får vi se artist Alexandra Joner (33) i flere roller på TV-skjermen.

Hun skal både ta på seg danseskoene og innta «Skal vi danse»-parketten, og vise frem hverdagen i «Bloggerne».

Det vil bli vist både opp- og nedturer i sistnevnte program. I mars ble det nemlig kjent at Joner og Runar Vatne (49) hadde gått hvert til sitt, noe som blir et tema i programmet denne sesongen.

I den nye singeltilværelsen, er det derimot én ting Joner nekter å ta med kamerateamet på.

PROFIL: Alexandra Joner har vært med på «Bloggerne» siden sesong 15. Nå ruller den 19. sesongen på skjermen. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Blir vist i serien

I forbindelse med pressetreffet til «Bloggerne», åpnet Joner seg til TV 2 om tiden etter bruddet.

– Mange kjenner meg som glade og blide Alexandra, men i denne sesongen får dere se strake motsetningen, sier Joner.

Selv om kamerateamet har vært med i prosessen av samlivsbruddet, har hun ikke sett noe av dette i forkant.

– Jeg må jo se det når det kommer. Jeg føler at jeg har fortrengt de siste månedene, så jeg husker nesten ikke alt vi har filmet.

– Nei, nei, nei

Hun beskriver seg selv som en forholdsjente, men har nå planer om å være singel. Joner har likevel vært på dater den siste tiden.

– Det har vært hyggelig, men rart. Den første daten var i hvert fall litt rar, men det har stort sett vært hyggelig, sier hun.



Hun er klar i talen på hva hun tenker om å vise datingen på TV.

– Får vi se dette på bloggerne?



– Nei, er du sinnssyk i hodet ditt?! Nei, nei, nei, ler hun.

– Jeg har sett på «Første date», og har tenkt at det der skal jeg aldri ta med noen med på. Noen gang. Putte meg selv inn i den situasjonen? «Hell no».

Ikke med på selve bruddet

I tillegg til selve datingen, får seerne heller ikke innblikk i årsaken til bruddet.

– Kameraet er ikke med på selve bruddet og man får heller ikke se hvorfor det skjedde. Herregud, det er alt for privat, sier 33-åringen.



Hun forteller videre at seerne vil være med på en kjærlighetssorg og hvordan man kommer seg ut av det. Joner sier at det har vært rart å filme denne prosessen, men at hun har gjort det beste ut av situasjonen.

– Jeg håper at folk som har vært gjennom et brudd kan være med på reisen og få litt positivitet i at man ser at det ordner seg. Så det håper jeg på, men man er jo med på noe veldig personlig.

Se Bloggerne mandager til onsdager på TV 2 Play.