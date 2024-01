Nekter å svare på sjokkerende rykte

Føler du at du kjenner igjen stemmen til Super Rob, som nylig kvalifiserte seg til «Melodi Grand Prix»-finalen? Da er du ikke alene.

Super Rob er, som MGP-seerne vet, den høye roboten som synger sammen med Erika Norwich (24) på låten «My KI».

TV 2 møtte duoen, hvorpå 24-åringen var kryptisk da hun svarte på spørsmål om den maskerte sangpartneren.

DUO: Super Rob og Erika Norwich er blant favorittene til å vinne MGP. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det spiller ingen rolle hvem som er inni der. Fordi det er Super Rob.

– Litt som Subwoolfer. Du holder identiteten skjult?

– Nei, Subwoolfer ville at vi skulle spekulere. Vi har et navn her, og det er Super Rob.

Apropos Subwoolfer …

Nok en maske?

I fanmiljøet er det mange som mener at nettopp Subwoolfer er et stikkord i jakten på identiteten til Super Rob.

Flere hevder at stemmen høres ut som Gaute Ormåsen, som var en av de gule, dresskledde ulvene som kan på tiendeplass i «Eurovision Song Contest» i 2022.

SUKSESS:. Subwoolfer, her under finalen i «Eurovision Song Contest» på Pala Olimpico i Torino. Gruppen klarte det uttalte målet til Norge i ESC-sammenheng, nemlig å få en topp ti-plassering. Foto: Heiko Junge

Spekulasjonen ble ikke mindre da Ormåsen dukket opp i MGP-sendingen på lørdag, kort tid etter at Norwich og Super Rob stod på scenen.

Ormåsen avslørte for øvrig i sendingen at han tidvis hadde rollen som ulv i Subwoolfer, og tidvis rollen som astronaut. Men denne opplysningene er for spesielt interesserte.

TV 2 har gjentatte ganger kontaktet Ormåsen for å spørre om han er Super Rob, men han nekter å svare på våre henvendelser.

Gledelig gjensyn

Norwich ønsker som nevnt ikke å røpe identiteten til Super Rob, men forteller til TV 2 at hun jobbet hardt for å få ham med.

Hun forklarer at roboten skal representere alt kunstig intelligens står for. Norwich sier i samme slengen at roboten faktisk «kun er to meter og 73 centimeter».



TV 2 har snakket med flere i fanmiljøet som tror at Ormåsen kan være den store blikkboksen på scenen.

Grunnleggeren av Eurovision Norway, Martin Phillip Fjellanger, sier følgende om ryktene:

– Aha! Så det er derfor Super-Rob synger så fint! Syns det er veldig kjekt å ha med Gaute. For min del kan han være med i MGP hvert eneste år.

Fra spøk til alvor: Fjellanger har hørt ryktene, og tror ikke det er usannsynlig at det er Ormåsen som har et «hemmelig» comeback i MGP.

EUROVISION-EKSPERT: Martin Phillip Fjellanger jobber for Eurovision Norway, som blant annet har den største, norske «Eurovision»-fansiden på Facebook. I skrivende stund har Eurovison Norway over 25.000 følgere. Foto: Privat

Tar avstand fra hets

Eurovision Norway er en fanside som når ut til titusenvis av «Eurovision»-fans. De har brukt sin store plattform for å støtte Norwich den siste tiden.

Flere TV-seere har nemlig reagert på at hun gikk videre til finalen, til tross for terningkast én av DB.

Dette har resultert i flere ufine kommentarer og direkte hets i forskjellige kommentarfelt på Facebook etter lørdagens sending. Fansiden skriver denne støtteerklæring til trønderen:

«MGP skal bringe oss sammen. Artistene er også mennesker som har følelser og leser kommentarfelt. Vær grei.»