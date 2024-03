Nekter å svare på det «alle» seerne lurer på

SJOKKERT: Bildet er fra den trettende episoden av «Love Island Norge», hvor superfansen igjen gjorde et valg som skapte sjokkbølger i villaen. Foto: TV 2

Den såkalte «superfansen» står for flere skjebnesvangre valg på «Love Island», men hvem – og hvor mange – er de?

«Love Island UK» blir omtalt som verdens største realityprogram innen sin sjanger. Litt av suksessoppskriften har vært at datingkonsept kjennetegnes av at TV-seerne får bestemme hvem som vinner.

I skrivende stund pågår innspillingen av en norsk versjon på Gran Canaria, og flere episoder har allerede blitt sendt på TV 2 Play.

I TV 2: Siril Vatne Meling jobber som kommunikasjonsansvarlig i TV 2. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

I den norske versjon er det imidlertid ikke TV-seerne som bestemmer, men såkalte «superfans». Et knippe mennesker har dermed makten til å bestemme over skjebnen til alle deltakerne inne i villaen.

Siril Vatne Meling, som er kommunikasjonsansvarlig i TV 2, svarer på spørsmål angående superfansen.

Et svar ønsker hun imidlertid ikke å gi.

Skal representere folket

Meling forteller hvordan disse superfansene har blitt plukket ut.

– Superfansen har selv søkt om å få være det, og er plukket ut som et representativt utvalg av befolkningen.

– Hva skal til for å være en superfan?

– Det aller viktigste er jo at de er dedikerte og engasjerte «Love Island»-tilhengere – som rett og slett elsker «Love Island». I tillegg var det viktig for oss å finne en god miks av folk som representerer hele befolkningen.

Under kan du se et eksempel på hvordan superfansen har skapt leven i villaen.

Nekter å oppgi antall

Det ene spørsmålet Meling og TV 2 ikke svarer på, er hvor mange superfans det fins.

– Eksakt antall superfans ønsker vi ikke å gå ut med, men superfansen har selv søkt og er plukket ut som et representativt utvalg av befolkningen.

Selv om superfansen er enerådende herskere, som i stor grad bestemmer hvem som ryker og hvem som bli værende i villaen, ser de ikke flere scener enn TV-seerne.

– Superfansen får eksklusiv tilgang til sesongens episoder like etter at de er spilt inn, altså tidligere enn «vanlige» seere, men de ser ikke mer enn andre.

Derfor får ikke TV-seerne bestemme

På spørsmål om hvorfor «Love Island Norge» har valgt bort at TV-seerne får bestemme, er svaret fra Meling klart.

– Innspillingen av «Love Island Norge» skjer noen uker før episodene sendes på TV, noe som gjør at det ikke er mulig å stemme på vanlig måte underveis i innspillingen. Løsningen er altså at vi bruker et dedikert og representativt utvalg av befolkningen til å se episodene på forhånd og stemme, slik de blant annet gjør i «Love Island Australia» og i flere andre land, med godt resultat.

– Mener dere superfans-løsningen er like rettferdig?

– Ja, det mener vi. Superfansen er et representativt utvalg av befolkningen.