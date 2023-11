Ned 13 kilo etter alvorlig sykdom: – Tenkte ikke at det skulle skje meg

Denne uken har Pål Anders Ullevålseter (54) vært innlagt på Ullevål sykehus etter å ha vært alvorlig syk over en lengre periode.

Han har vært konstant kvalm, hatt diaré og spist kun knekkebrød i hele høst, helt siden 15. august.

ETTERTANKE: Pål Anders Ullevålseter har fått et annet syn på livet etter sykdomsperioden. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Undersøkt for kreft

Enduroføreren kan fortelle til TV 2 at han har gått ned 13 kilo siden august og har vært i elendig form. Han har aldri hatt store helseproblemer i sitt 54-årige liv, men denne gangen har han virkelig fått kjenne på livet, forteller han til TV 2.

– Det tok ikke mange setningene hos fastlegen før han lirte av seg at jeg måtte undersøkes for kreft.

– «Det er mange som har kreft», tenkte jeg. «Hvorfor skal ikke det skje meg også?». Men jeg har aldri hatt det helt innpå meg, så jeg tenkte ikke at det skulle skje meg, forteller Ullevålseter til TV 2.

Usikkerhet

54-åringen kjente at han støtet tankene om at han hadde fått kreft fra seg. Han tenkte selv at han hadde salmonella, og det tok fire uker før han fikk time for å sjekke tarmen.

All ventingen og legekontrollene gjorde han mer usikker.

TUNG TID: Alle kontrollene og usikkerheten, uten å få svar, gjorde han usikker på fremtiden. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Jeg hadde mye vondt midt på magen, og der sitter bukspyttkjertelen, så jeg har lært mye jeg ikke visste fra før. Når de hadde vært nede i tarmen, skulle de gjøre undersøkelser i magen, og all den ventingen, samtidig som du ikke er frisk. Det er vanskelig.

– Det er en tilstand jeg aldri har vært i før, og da tenker en tilbake på de 55 årene hvor alt har vært paradis, sier Ullevålseter.



Fikk endelig svar

Etter mange runder hos lege, hvor de tok prøver fordi de mistenkte tarmkreft, fikk han til slutt – etter å ha overtalt fastlegen – sjekke inn på Ullevål sykehus denne uken.

Der ble det tatt ytterligere prøver, og legene fant ut at Ullevålseter hadde en parasitt i tarmen.

SATT SPOR: Pål Anders Ullevålseter har aldri vært alvorlig syk, så denne perioden har satt spor og gitt nytt livsperspektiv. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Fra dag én har jeg blitt spurt om jeg har spist noe rart. Da måtte jeg svare at jeg spiste min første østers i sommer. Det fortalte jeg til legene hele veien, men på Ullevål fikk jeg svar med en gang etter flere prøver, sier han.

– Konklusjonen var at jeg hadde parasitt fra østers. Nå har jeg fått antibiotika, og da satser jeg på at det er borte etter en uke.

Hoppe i fallskjerm

Etter hendelsen har han fått et annet syn på livet. Til TV 2 sier han at han nå innser at alle drømmene som han hadde lagt på hylla fordi han er for gammel, de er helt oppe og går igjen nå.

OPTIMIST: Pål Anders Ullevålseter har fått frem smilet igjen, og glad over livet. Foto: Fride Sørensen / TV 2

Ullevålseter har derfor bestemt seg for å hoppe i fallskjerm, og å ta fram en såkalt «bucket list».

– Samtidig må jeg roe meg litt, for jeg tenker på alle de som har problemer, og dem er det mange av. Hver gang jeg hører om alvorlig sykdom så fjerner man seg litt, men nå tror jeg at jeg setter meg litt mer inn i det, sier han.

En oppfordring

Nå som Ullevålseter selv har erfart en krevende sykdomsperiode, er han raskt ute med å berømme sykehusene våre.

Men endurokjøreren reagerer på at det å komme seg inn på sykehuset, fra fastlegen, ikke er så lett som det var før.

OPPFORDRING: Pål Anders Ullevålseter har sett hvordan helsevesenet fungerer på godt og vondt denne høsten. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Hvis du ikke er skadet nok, er du prisgitt fastlegen. Han sender deg til et sted, og videre til et annet sted – og alt dette tar tid. Dette tror jeg er for å spare penger. Men til syvende og sist fører dette til lengre sykdomsperiode og sykemelding.

Ullevålseter avslutter med en oppfordring til Norges statsminister.

– Støre må putte noen milliarder til inn det offentlige helsevesenet. Sykehusene våre fungerer, for er du først innlagt, så finnes det ikke noe bedre i hele verden, avslutter 54-åringen, som er lettet over at han er på bedringens vei.