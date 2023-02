Årets Farmen kjendis har vært på det norske folks skjermer siden tidlig januar, og denne søndagen skal det hele avgjøres.

En av dem som fortsatt kan stikke av med seieren, er gründer Ørnulf Høyer (66). Han er en av deltakerne som har utmerket seg, på flere måter.

Ikke bare har Høyer vært storbonde to ganger i løpet av sesongen; 66-åringen har også opplevd baksiden av reality-TV.

– Når ting havner på trykk, blir det der for alltid.

Fokus på iscenesatt drama

For Høyer var det enkelt å takke ja til Farmen kjendis, til tross for lite realityerfaring.

– Jeg har alltid vært uredd i arbeidslivet og ting jeg gjør, så jeg syns dette virket som et spennende terreng å bevege meg inn i.

Det har likevel vært en opplevelse for Høyer å se hvordan 168 timer i uken, har blitt klippet ned til rundt 165 minutter i uken.

– Jeg har nå begynt å skjønne at i reality-TV så er det ønskelig med litt drama. Men jeg syns det unødvendig mye.

Ifølge 66-åringen var det flere «feel-good»-øyeblikk som aldri ble vist på TV.

– Det var mange «high-fives», fisketurer og sanger i løpet av de ukene. Men jeg ser i ettertid at fokuset har vært mer på det iscenesatte dramaet.

MYE DRAMA: Høyer mener det har vært for mye fokus på drama på Farmen kjendis. Foto: Ole Thomas Halvorsen/TV 2

Retter kritikk mot pressen

I løpet av sesongen har Farmen-seerne sett Høyer stå i to større konflikter. En med deltaker Lina Adampour (37), og en med Marit Andreassen (54).

Begge hendelsene har blitt mye omtalt i media. Derfor har Høyer nå et litt annerledes forhold til pressen.

– Slik som vi prater nå, ansikt til ansikt, liker jeg mye bedre enn den skriftlige mediedekningen, sier Høyer til TV 2s journalist.

– Her kan jeg uttrykke meg med fakter, smil, og øyekontakt. For når ting havner på trykk, er det der for alltid. Det har skjedd at situasjoner jeg har vært en del av, har blitt formidlet på en helt annen måte enn slik jeg oppfattet det. Mye har blitt blåst veldig opp av media, forklarer gründeren og legger til:

– For eksempel situasjonen i uke én. Om man faktisk ser det dramaet som skjedde, med egne øyne, så skjønner man hele konteksten. Men det fungerer ikke på samme måte når man skriver det.

REAGERER: Høyer kritiserer media dekning av Farmen kjendis. Foto: Ole Thomas Halvorsen/TV 2

Høyer refererer her til situasjonen med Adampour, som endte i at sistnevnte trakk seg.

66-åringen har også reagert på antall ganger ordet «konflikt» har blitt brukt i saker som omhandler ham selv.

– En diskusjon er ikke nødvendigvis en konflikt. Ordet «konflikt» er veldig tabloid. En konflikt er mellom to personer som virkelig er uenig, sier han og legger til:

– Om en person ikke vet at den andre har et problem, da er det ikke en konflikt. Da er det baksnakking, eller en meningsutveksling som enda ikke har funnet sted, konstaterer han.

– Synd at en kropp skal sette stopper for livsglede

Samtidig som gründeren mener flere situasjoner har blitt blåst opp av media, forteller Høyer at han alltid jobber for å se ting fra to sider.

– Jeg er en person som er den jeg er. Jeg er fremoverlent og målrettet, men jeg kan selvfølgelig også ta til meg kritikk. Det er viktig å se ting fra to sider.

Gründeren forteller at han også har fått tilsendt mange støttende meldinger, noe han ønsker å takke for.

– Jeg syns det er ordentlig hyggelig med dem som har sett på, og har sendt meg melding. De har sagt de forstår meg og støtter meg, i forhold til noen av de tingene som har blitt tatt opp.

Det er spesielt en situasjon Høyer referer til her:

ANGRER IKKE: Høyer sier han ikke angrer på Farmen kjendis, og ser tilbake på oppholdet med gode minner. Foto: Ole Thomas Halvorsen/TV 2

– Det er noen ganger det er rart å ha en 66 år gammel kropp som jeg må forvalte. Jeg må ha varsomhet på en annen måte enn jeg er vant til.

Høyer sier han har forståelse for at noen situasjoner kan bli tolket annerledes enn hva som har vært hans egen intensjon.

– Samtidig er det er veldig synd at en kropp skal sette en stopper for lek og livsglede. Men jeg tror ikke jeg trenger så mye mer.

Kona må godkjenne

Til tross mye flere medieoppslag, er 66-åringen likevel glad for opplevelsen han hadde på Farmen kjendis.

– Jeg syns alle burde forsøke å være i en sånn setting. Og er man med på leken, så må man tåle steken, sier han og smiler.

Opplevelsen på Farmen kjendis og livet i 1923 beskriver Høyer som surrealistisk.

– Man lever i en boble. Hår vokser over alt, du jobber fra morgen til kveld, og du aner ikke hva klokken er! Det er både psykisk og fysisk utmattende.

MER REALITY?: For nå er Høyer tilbake i klesbransjen, men utelukker ikke et comeback på TV-skjermen. Foto: Ole Thomas Halvorsen/TV 2

Gründeren forklarer at han forstå at en realitydeltakelse kan gå hardere ut over noen enn andre. Han har derfor forståelse for dem som valgte å trekke seg.

– Man må alltid se ting fra to sider, og det er en kunst. Men jeg står veldig trygt i hvem jeg er, og hva jeg er.

Høyer avslører også at han ikke er fremmed for å delta i reality igjen, og trekker frem både Skal vi danse og Forræder som en liten drøm.

Det er det derimot ikke han som avgjør:

– Hvis jeg skal være med på et nytt realityprogram, så må jeg sende inn søknad til kona mi. Og det er ikke sikkert jeg får den godkjent, avslutter han og ler.

