Nakenmodell skaper reaksjoner på Farmen: – Respektløst

I onsdagens episode kommer en aktmodell på besøk til Li gård.

Dette skaper varierte reaksjoner blant forpakterne.

Se seansen, hvor alle deltakerne konkurrerer om å tegne det beste portrettet av den nakne mannen, i videovinduet under.

Ler seg skakk

Hashar Aziz (34) er opptatt av at man skal respektere virket til aktmodellen, som tross alt har kommet langveisfra for at de skal lære å tegne.

ARTIG KAR: Fredheim tar det meste med et smil, inkludert å tegne en naken mann. Foto: Anton Soggiu

Gjennom hele episoden ser man at han tar oppgaven seriøst, og holder en profesjonell mine.

– Jeg lo ikke, fordi jeg ikke så den samme humoren som andre i at en voksen mann stod naken foran oss. Jeg så ikke helt den humoren ved at han var naken, og jeg syns det var respektløst overfor ham å le så høyt og lenge av noe som alle på et tidspunkt forstod hva var for noe, sier Aziz til TV 2, og fortsetter:

– Jeg syns det er respektløst å le fyren opp i trynet når han står naken. Om det er nakenheten folk ler av, eller hele situasjonen, det er ett fett. Syns bare voksne folk bør klare å la være å gap-le av noe slikt.

– Dritmorsomt

De fleste andre deltakerne fniser og ler. Særlig Lasse Fredheim (26).

– Jeg knekker sammen som en 14-åring som aldri har sett en tissefant før. Jeg syns det er dritmorsomt, sier Fredheim i episoden.

Andre Marie Rosli (24), som har blitt koblet romantisk mot Fredheim, går så langt som å si: «Du må gå ut, om du skal være sånn». Dette selv om hun til tider sliter med å holde masken selv.

Fredheim sier til TV 2 at han ikke lo av den nakne mannen, men situasjonen.

– Jeg ble vel ganske vant med å få kritikk av Hashar for å le av ting inne på Farmen, men det er dessverre bare sånn jeg er! Dette var en typisk «ikke lov å le»-situasjon, så alle ser at jeg ikke er folkets deltaker i Ikke lov å le på hytta neste sesong. At vi satt åtte blodalvorlige forpaktere og akttegnet var jo det som var morsomt, ikke aktmodellen selv. For han står det respekt av!

Ønsker å respektere andre

TAR ARBEIDET SERIØST: Aziz er opptatt av å vise god arbeidsmoral. Foto: Anton Soggiu

At de andre knekker sammen, får Aziz til å bli irritert, men reaksjonen er klippet bort fra episoden.

Aziz legger til at han slet med å holde humøret oppe inne på gården, og dermed følte han hadde dårlig humor til tider.

– Så det kan jo være jeg misforstod det hele. Jeg tenker at det i bunn og grunn handler om en form for gjensidig respekt, og at jeg i hvert fall ikke er skrudd slik sammen at jeg ler av den slags. Det kan være det er meg som har dårlig humør, eller at jeg en meget god kandidat til Ikke lov å le på hytta, sier Aziz, som anerkjenner at situasjonen er noe absurd, sett utenfra.