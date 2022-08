Naken Harald Rønneberg går viralt i Saudi-Arabia – forklaringen overrasker

Nakenyoga-videoen av Harald Rønneberg (49) har flere millioner visninger på YouTube. Felles for flere av landene hvor videoen spres som ild i tørt gress, er strenge lover og/eller mye stigma rundt homofili.

TV 2 fyller 30 år 5. september. I hele kanalens levetid er det ingen klipp som har fått like mange visninger som Harald Rønnebergs nakenyoga. Stuntet var en del av programmet «Senkveld med Thomas og Harald».

Videoen har langt over 1,3 millioner på TV2.no alene, mens på YouTube nærmer den seg 22 millioner visninger.

Se den legendariske nakenyoga-videoen øverst i saken.

Hvis man ser på statistikken til YouTube-videoen, viser det seg at kun 0,8 prosent av visningene er norske. India, Indonesia, Pakistan og Saudi-Arabia står for flesteparten av visningene. Disse landene samler faktisk 9,8 millioner visninger.

STJERNE: Etter Senkveld-suksessen har Harald Rønneberg fått sitt eget TV-show og vært med på filminnspillinger. Foto: Christoffer Andersen

Bekrefter trenden

Arne-Inge Christophersen, som jobber som daglig leder og rådgiver i Marketing Toolbox, forteller at dette ikke er hverdagslige tall å se på norske YouTube-kanaler.

– I mange av landene på lista er nok yoga en hverdagslig syssel, men i kombinasjonen av mann og naken, pirrer det nok ekstra for enkelte. Flere av landene har sterke restriksjoner og sanksjoner mot nakenhet, porno og ikke minst nakne menn sammen.

Christophersen, som regnes som en ekspert innen medieanalyse og har mottatt mediaforums hederspris, forklarer hvordan Google bidrar til at slike videoer spres til slike land.

EKSPERT: Christophersen tror det er flere grunner til at denne videoen har gått sin seiersgang på internett, men at nakenhet blant menn absolutt er en del av svaret. Foto: Arkiv

– Igjen er det sammensatte og flere svar, men søkemotorene som, for eksempel Google, fremmer disse basert på de respektive brukernes tidligere sette videoer og søk. Google oversetter også automatisk, slik at man ikke trenger norskkunnskaper for å finne frem, sier han, og fortsetter:

– For flere av disse er sikkert både nysgjerrigheten og kanskje litt pirring svaret.

Rønneberg er ikke brydd

Harald Rønneberg blir presentert med de skyhøye visningstallene.

– Nakenyogaen har virkelig fått sitt helt eget liv. Jeg blir spurt om det daglig. Og det er jo noen herlige absurde minutter. Jeg husker jeg var veldig spent på reaksjonene da vi sendte det. Men da publikum i studio gispet etter pusten fordi de lo sånn, skjønte vi at vi hadde skapt et godt øyeblikk, sier han, og fortsetter:

– Og hvis innslaget i tillegg kan være med å inspirere til mer toleranse rundt menn, nakenhet og homofili ... Ja, da er jo det helt nydelig!