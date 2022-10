Nadya Khamitskaya skadet før kvartfinale: – Jeg er veldig lei meg

Lørdag kveld er det kvartfinale i Skal vi danse: all stars.

Fire dansepar konkurrerer for plassen videre i danseprogrammet. Det er Jørgine Massa Vasstrand (33), Aleksander Hetland (39), Cengiz Al (25) og Nathan «Nate» Kahungu (26) som er de resterende deltakerne.

Det har dog skjedd endringer for sistnevnte. Kahungus dansepartner, Nadya Khamitskaya (39), har nemlig fått en skade.

Skadet foten

Under torsdagens dansetrening skadet Khamitskaya foten. Hun er nødt til å utebli fra lørdagens sending, står det i en pressemelding.

Kahungu skal dermed danse med vikar Mai Mentzoni under kvartfinalen.

VIKAR: Nate Kahungu skal danse med Mai Mentzoni under lørdagens sending. Foto: TV 2

– Jeg er veldig lei meg og det er en vanskelig situasjon å stå i foran en kvartfinale i en sesong som denne, sier Nadya Khamitskaya i pressemeldingen.

– Vi har heldigvis klart å finne en veldig fin løsning med at Mai stepper inn på kort varsel og jeg føler meg veldig trygg på at Nate er i gode hender. Vi har blitt til en trio, hvor jeg er på sidelinjen som trener, koreograf og først og fremst deres støttespiller, legger Khamitskaya til.

Planlegger å komme tilbake

Kahungu og Mentzoni skal danse slowfox som nest siste par. Deretter er det gruppedans sammen med Aleksander Hetland og Helene Spilling.

– Jeg er sikker på at Nate og Mai vil danse en veldig fin slowfox og kul gruppedans sammen i kveld, og fokuset nå er at Nate leverer godt i kveld og kommer seg videre slik at vi skal kunne danse sammen igjen i semifinalen neste uke, sier Khamitskaya

–Vi ønsker Nadya riktig god bedring, og håper hun er tilbake i trening snart. Samtidig er vi veldig glade for at Mai stiller opp på kort varsel og er vikar for Nadya under kveldens sending, sier Jan-Petter Dahl, pressesjef i TV 2.

Slik danser Skal vi danse: all stars-parene Aleksander og Helene danser rumba. Cengiz og Rikke danser tango. Nate og Mai danser slowfox. Jørgine og Santino danser argentinsk tango. Gruppedans: Aleksander og Helene danser med Nate og Mai. Jørgine og Santino danser med Cengiz og Rikke.

Se Skal vi danse: all stars på TV 2 hver lørdag fra klokken 19.30, og når du vil på TV 2 Play.