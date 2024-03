Nå skal disse erstattes: – Som å miste en del av seg selv

Det nærmer seg slutten for flere av skuespillerne i den populære ungdomsserien «VGS» på NRK, ettersom rollene deres har rundet videregående etter sesong tre.

Tale Torjussen (18) spiller en av hovedrollene, «Amalie», i serien, og er en av dem som nå er ferdig i dramaserien.

Hun forteller til God kveld Norge at det var surrealistisk å spille inn de siste episodene.



ROMANTISK RELASJON: Tale Torjussen og skuespiller-kollega Valdemar Irgens spiller kjærester i serien. Også på privaten har de hatt en romantisk relasjon til hverandre. Foto: Espen Solli / NTB

– Vi har jo vært gjennom et eventyr sammen, så at det plutselig skulle være over, var trist. Det ble noen tårer da, for å si det sånn, røper hun.



Nå som ungdomsserien snart har kommet til en ende, kan både Torjussen og flere av skuespillerne røpe hva planene er fremover.

– Får se hvordan det går



Skuespill har alltid vært en drøm og lidenskap for Torjussen siden hun var liten, men innrømmer at det ikke alltid har vært like enkelt.

Etter mange avslag fikk hun sitt første «ja» fra NRK Super-serien «Klassen» i 2019, som er forløperen til «VGS».

Og det var etter det at karrieren virkelig startet.

– Jeg har alltid hatt en lidenskap for å stå på scenen. I tillegg driver jeg med sang og dans, så det å stå på en scene er det jeg elsker mest av alt.

18-åringen har ingen konkrete planer framover, men røper at hun har vært på flere opptaksprøver.

– Så vi får se hvordan de går! Hvis jeg får muligheten til det, så ja, definitivt.

– Som sagt har det vært en drøm store deler av livet mitt, og jeg har ikke lyst til å gi meg ennå. Det er drømmeyrket mitt, legger hun til.

18-åringen legger ikke skjul på at «VGS» har betydd mye for henne.

– Den har gitt meg utrolig kule opplevelser og utfordringer skuespillermessig, men hovedsakelig gitt meg de beste vennene, innrømmer hun og fortsetter:

– Livet mitt hadde sett utrolig annerledes ut uten gjengen, og jeg er så sikker på at dette er vennegjengen min livet ut.



Sluppet sin første EP-plate

Også Malik Edo (18) har bemerket seg i ungdomsserien i rollen som «Josef», i tillegg til i «Klassen».

Men i motsetning til Torjussen er det ikke bare skuespill som gjelder for Lund.

Musikk er nemlig en stor del av hverdagen til skuespilleren, som nylig slapp sin første EP-plate «Dualitet».

KONSERTER: I tillegg til skuespill skal Malik Lund spille flere konserter framover. Foto: Espen Solli / NRK

– Og jeg skal spille en del konserter med bandet mitt fremover. Samtidig jobber jeg med det som skal bli EP nummer to.



Det betyr ikke at han er helt ferdig med TV-bransjen.

– Jeg håper på et positivt svar på noen roller, og jeg er aktiv med skuespill også. Mye spennende som skal skje fremover, så håper dere vil følge med:

– Noen tror jeg er ferdig med skuespill fordi jeg har sluppet musikk, men det er helt feil. Det ene styrker det andre, fordi begge handler om å uttrykke noe.



– Har blitt innkalt inn i militæret

«Mathias» spilles av 18 år gamle Michael Bekkevold, også kjent fra forløperserien «Klassen».

Bekkevold legger ikke skjul på at det var både rart og urealistisk å spille inn siste sesong.

– Jeg har spilt samme karakter i fem år gjennom serien «Klassen» og nå «VGS». Det å gi slipp på noe som i stor grad har påvirket livet mitt ganske mye, er litt som å miste en del av seg selv, innrømmer han.

I motsetning til hans kolleger, har ikke skuespill alltid vært en drøm.

– Det at jeg havnet der jeg er i dag er ganske mye flaks og tilfeldigheter.

GODE VENNER: Flere av skuespillerne har blitt gode venner etter serien. Foto: Espen Solli /NRK

Til tross for at det ikke startet som en drøm, har det blitt noe Bekkevold nå ønsker å jage.

Selv ser skuespilleren på TV-bransjen som mest attraktivt, og har vært på noen opptaksprøver, men har fått avslag fram til nå.

– Hvis muligheten kommer, vil jeg absolutt fortsette med skuespill, men dessverre er filmbransjen blitt ganske svekket de siste årene.

– Og det er vanskelig å få tak i nye prosjekter. Det tror jeg de fleste i filmbransjen kjenner på akkurat nå, så jeg må nok ha en plan B, sier han.

Framover er det alt annet enn skuespill som står i tankene hos 18-åringen, da han har blitt innkalt til militæret fra september i år.

– Så jeg får ta en liten pause mens jeg håper på at bransjen skal komme seg igjen.

Dukker opp i humorserie

Maxime Jacobsen (19) spiller «Lara» i serien, og forteller at det har vært en utradisjonell innspilling.



Ifølge Jacobsen spilte de inn én scene på 40 minutter, og fire episoder per dag.

– Alle er oppå hverandre nesten hele tiden, som gjør at det oppstod en boble og en trygg atmosfære med mennesker, og man knytter virkelig vennskap for livet.

Jacobsen forteller at hun har mest erfaring med å stå foran kamera, og derfor kunne tenke seg å prøve seg på en scene.

– Å stå på en scene og være med i en teateroppsetninger, det tror jeg hadde vært utrolig gøy!

18-åringen er imidlertid ikke ferdig med TV helt enda, og kan røpe at hun dukker opp i en humorserie til våren.

– Også har jeg kommet inn på teaterlinjen på Romerike Folkehøyskole, så jeg begynner mest sannsynlig der til høsten, avslutter hun.

– Det er noe magisk med film

Håkon Gomez, kjent som «Sebbe» i serien, avslører at skuespill har vært en drøm så lenge han kan huske.



– Og kanskje til og med før jeg visste hva det var, sier han.



Gomez går i dag tredjeåret ved dramalinjen i Lillestrøm, og forteller at han videre tenker på å ta en utdannelse innen skuespill.

Han røper også hva han ønsker å gjøre i framtiden.

– Jeg kunne virkelig tenke meg å spille i flere spillefilmer, det er noe magisk med film.