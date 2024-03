Nå kåres vinnerne av Oscar 2024

Saken oppdateres fortløpende.

Den stjernespekkede prisutdelingen er for fullt i gang, hvor flere av filmbransjens stjerner skal hedres.

Det er 24 priser som deles ut, og vedlagt finner du en oversikt over alle de nominerte og vinnerne i hver kategori. Vinnerne er uthevet i sort, fet skrift.



Delte ut pris naken

Publikum fikk seg litt av en overraskelse da prisen for Beste kostymedesign skulle deles ut.

Den amerikanske bryteren og skuespilleren, John Cena (46), kom nemlig på scenen splitter naken. Det i anledning at det er 50 år siden en naken mann var på Oscar-scenen, uten tillatelse.

NAKEN: John Cena presenterte årets vinner i Beste kostymedesign naken. Foto: Chris Pizzello / NTB KLÆRNE PÅ: Skuespilleren kom på scenen i dette antrekket før han kastet klærne. Foto: Chris Pizzello / NTB

Da han skulle dele ut prisen fikk han på seg en liknende romersk kappe.

Komedien «Poor Things» ble den heldige vinneren i nevnte kategori.

Spøket om Barbie

Også i år er det talkshowverten Jimmy Kimmel (56) som leder showet.

Under programlederens åpningsmonolog spøket han om det mye omdiskuterte temaet som har vært i forkant av utdelingen – nemlig at skuespiller Margot Robbie (33) og regissør Greta Gerwig (40) ikke er blant de nominerte i år.

Host Jimmy Kimmel speaks during the Oscars on Sunday, March 10, 2024, at the Dolby Theatre in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello) Foto: Chris Pizzello

– Barbie var en monsterhit. For en prestasjon. Å ta en plastdukke som ingen liker lenger.Nå er Barbie et feministisk ikon takket være Greta Gerwig, som mange mener fortjente å bli nominert til beste regissør.

Da publikum applauderte, ba Kimmel dem om å vente:

– Jeg vet at dere klapper, men det er dere som ikke stemte på henne. Ikke lat som om dere ikke hadde noe med dette å gjøre.



Tok med hund i salen

Filmen «Anatomy of a Fall» er nominert i flere kategorier, og i den anledning er flere av skuespillerne til stede under prisutdelingen.

En som imidlertid ikke var forventet å dukke opp, var hunden Messi, som også medvirker i filmen.

Til overraskelse for seerne og publikum, satt nemlig Messi også i salen.

BLANT PUBLIKUM: Hunden Messi sitter også i salen under Oscar-utdelingen. Foto: Chris Pizzello / NTB

Håver inn priser

En av de som har dratt inn flere priser så langt er filmen «Poor Things».

Filmen handler om den unge kvinnen Bella Baxter som gjenopplives av den geniale og uortodokse vitenskapsmannen Dr. Godwin Baxter.



TRE PRISER: «Poor Things» har så langt stukket av med totalt tre priser. Her mottar Holly Waddington prisen for beste kostymedesign. Foto: Chris Pizzello / NTB

Beste kvinnelige birolle

Da’Vine Joy Randolph – «The Holdovers»

Danielle Brooks – «The Color Purple»

Jodie Foster – «Nyad»

Emily Blunt – «Oppenheimer»

America Ferrera – «Barbie»

Det ble tåretvått da Da’Vine Joy Randolph vant prisen for beste kvinnelige birolle for filmen

Hun vant for beste kvinnelige birolle for filmen «The Holdovers», hvor hun spiller en sørgende mor.

– Gud er god! Jeg har alltid ønsket å være annerledes, men nå har det gått opp for meg at jeg bare må være meg selv.



TÅREVÅTT: Det ble tårevått da Da'Vine Joy Randolph vant en Oscar for beste kvinnelige birolle. Foto: Mike Blake / NTB

Beste animerte kortfilm

«WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko»

«Letter to a Pig»

«Ninety-Five Senses»

«Pachyderme»

«Our Uniform»

Beste animasjonsfilm

«Spider-Man: Across the Spider-Verse»

«The Boy and the Heron»

«Elemental»

«Nimona»

«Robot Dreams»

Beste originale manus

«The Holdovers»

«Past Lives»

«Anatomy of a Fall»

«Maestro»

«May December»

Beste adapterte manus

«American Fiction»

«Poor Things»

«Oppenheimer»

«The Zone of Interest»

«Barbie»

Beste sminke- og hårstyling

«Maestro»

«Poor Things»

«Oppenheimer»

«Golda»

«Society of the Snow»

Beste produksjonsdesign

«Barbie»

«Poor Things»

«Oppenheimer»

«Killers of the Flower Moon»

«Napoleon»

Beste kostyme

«Poor Things»

«Barbie»

«Oppenheimer»

«Killers of the Flower Moon»

«Napoleon»

Beste internasjonale spillefilm

«The Zone of Interest»

«Society of the Snow»

«The Teachers’ Lounge»

«Io Capitano»

«Perfect Days»

Beste mannlig birolle

Robert Downey Jr. – «Oppenheimer»

Ryan Gosling – «Barbie»

Robert De Niro – «Killers of the Flower Moon»

Mark Ruffalo – «Poor Things»

Sterling K. Brown – «American Fiction»

Beste kortfilm

«The After»

«Invincible»

«Knight of fortune»

«Red, White and Blue»

«The Wonderful story of Henry Sugar»

Beste originallåt

What Was I Made For? – «Barbie»

I’m Just Ken – «Barbie»

It Never Went Away – «American Symphony»

The Fire Inside – «Flamin’ Hot»

Wahzhazhe (A Song for My People) – «Killers of the Flower Moon»

Beste originale filmmusikk

«American Fiction»

«Indiana Jones and the Dial of Destiny»

«Killers of the Flower Moon»

«Oppenheimer»

«Poor Things»

Beste regissør

Christopher Nolan – «Oppenheimer»

Martin Scorsese – «Killers of the Flower Moon»

Yorgos Lanthimos – «Poor Things»

Jonathan Glazer – «The Zone of Interest»

Justine Triet – «Anatomy of a Fall»

Beste dokumentar, kortfilm

«The Last Repair Shop»

«The ABCs of Book Banning»

«Island in Between»

«Nǎi Nai and Wài Pó»

«The Barber of Little Rock»

Beste dokumentar

«20 Days in Mariupol»

«Bobi Wine: The People’s President»

«The Eternal Memory»

«To Kill a Tiger»

«Four Daughters»

Beste filmfoto

«Maestro»

«Oppenheimer»

«El Conde»

«Killers of the Flower Moon»

«Poor Things»

Beste klipping

«Oppenheimer»

«Poor Things»

«Killers of the Flower Moon»

«The Holdovers»

«Anatomy of a Fall»

Beste lyd

«Oppenheimer»

«Maestro»

«The Zone of Interest»

«The Creator»

«Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One»

Beste visuelle effekter

«The Creator»

«Guardians of the Galaxy Vol. 3»

«Napoleon»

«Mission Impossible – Deadreckoning – Part One»

«Godzilla: Minus One»

Beste mannlige hovedrolle

Cillian Murphy – «Oppenheimer»

Bradley Cooper – «Maestro»

Jeffrey Wright – «American Fiction»

Paul Giamatti – «The Holdovers»

Colman Domingo – «Rustin»

Beste kvinnelige hovedrolle

Annette Bening – «Nyad»

Lily Gladstone – «Killers of the Flower Moon»

Carey Mulligan – «Maestro»

Sandra Hüller – «Anatomy of a Fall»

Emma Stone – «Poor Things»

Beste film

«American Fiction»

«Anatomy of a Fall»

«Barbie»

«The Holdovers»

«Killers of the Flower Moon»

«Maestro»

«Oppenheimer»

«Past Lives»

«Poor Things»

«The Zone of Interest»