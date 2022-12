Nå kan du handle maten til kronprinsparet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Har du relevant erfaring fra serviceyrker, kan det være at du er akkurat den Det kongelige hoff er ute etter.

KRONPRINSPARET: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit avbildet på Skaugum tidligere i november for å feire frivilligheten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det kongelige hoff søker serviceansatt i fast stilling.

Stillingen inngår i kronprinsparets stab privat som er organisert under Det kongelige hushold. Daglig arbeidssted er på Skaugum i Asker, skrives det i stillingsannonsen.

Av arbeidsoppgaver er det listet opp blant annet serviceoppgaver i det daglige husholdet ved Skaugum, bistå med innkjøp og samarbeid med interne og eksterne aktører.

KONGELIGE: Det er sannsynlig at man vil møte flere av de kongelige i den ferske stillingen. Foto: Lise Åserud / NTB

Arbeidsdag på slottet

Stillingsannonsen er publisert på både Kongehuset.no og Finn.no

I annonsen står det at stillingen betjener også andre kongelige eiendommer når disse er i bruk.

Dermed vil den nyansatte muligens få muligheten til å bruke noe av arbeidstiden sin på slottet.

Må undertegne taushetserklæring

Tidligere utlyste stillinger for Det kongelige slott har poengtert diskresjon.

«Den rette personen må være utpreget teaminnstilt, lojal og diskret samt like å arbeide i et hektisk miljø. Det legges vekt på personlig egnethet for stillingen. Ansatte ved Det kongelige hoff må ha tilfredsstillende vandel», ble det skrevet i en stillingsannonse fra 2021.

God kveld Norge kontaktet kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff, Guri Varpe, for å høre om dette igjen ble vektlagt i ansettelsesprosessen.

TAUSHETSERKLÆRING: Kommunikasjonssjefen på slottet sier at alle ansatte må undertegne taushetserklæring. Foto: Berit Roald

Varpe besvarer ikke spørsmålet, men skriver i en e-post til God kveld Norge:

– Vi pleier ikke å si noe til pressen om stillingene vi utlyser ut over det som fremkommer i annonsen, men generelt sett kan jeg si at dersom det er tema som ikke fremgår av annonsen så dekker vi det i våre intervjuer med aktuelle kandidater.

Videre skriver hun at alle ansatte ved Det kongelige hoff må undertegne en taushetserklæring.