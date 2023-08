Nå kan du bo hos Gwyneth Paltrow

Har du noen gang drømt om å bo som en kjendis? Det har du nå muligheten til.

Nå leier nemlig den amerikanske skuespilleren Gwyneth Paltrow ut sitt luksuriøse gjestehus i kjendis-ferieparadiset Montecito i California.

For kun én natt leier den amerikanske skuespilleren Gwyneth Paltrow (50) ut sitt luksuriøse gjestehus i Montecito.

Fritidsboligen leies ut i kun én natt, via Airbnb. Det skriver britiske Vogue.

Paltrow er kjent fra blant annet filmene «Iron Man» og «Royal Tenenbaums». I 1999 vant hun en Oscar for «beste kvinnelige skuespiller» som rollen Viola De Lesseps i «Shakespare in Love».



Nancy Meyers-film

Paltrow vil leie ut gjestehuset den 9. september. Bare én eller to heldige personer vil få muligheten til den enestående opplevelsen.

Med på kjøpet får vedkommende for øvrig en gavekurv med produkter fra Goop (Paltrows eget velværemerke) og en velkomst fra kjendisverten selv.

Huset, som har ett soverom, ser ut som det er tatt rett ut av en Nancy Meyers-film. En monogramkomfyr i stål med gule knotter gir et snev av farge, på et ellers helt hvitt kjøkken.

Badet er nesten fullstendig dekket av luksuriøs marmor. Stuen har en sør-californisk atmosfære. Soverommet er stilrent med et gult sengeteppe liggende over.

Og dette er bare det du finner på innsiden.

«Mitt fristed»



Uteområdet inkluderer et utendørs spiseområde, en utendørs komfyr, solsenger og et krystallklart basseng.

På Airbnb skriver skuespilleren blant annet:

«Mitt Montecito-hjem er mitt fristed, der jeg får pusterom og mental klarhet. Jeg drar dit for å lade opp, for å dagdrømme, og for å få kontakt med familien min og de dyrebare vennene mine».

FRISTED: Gwyneth Paltrow skriver at dette hjemmet er hennes fristed for mental klarhet. Foto: Jordan Strauss

Det idylliske huset er designet av Robin Standefer og Stephen Alesch fra arkitektfirmaet Roman og Williams. De har også designet huset skuespilleren bor i til vanlig.